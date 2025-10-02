Возрастное ограничение 18+
Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
У «Авито Работы» новый управляющий директор. На должность назначили Антона Уваров – бывшего сооснователя «Яндекс-Доставки»
Как сообщили Вечерним ведомостям в Авито, в рамках новых полномочий он возглавит стратегическое развитие технологической платформы для поиска работы и персонала, а также войдет в правление компании.
Антон Уваров окончил МФТИ и имеет степень кандидата физико-математических наук. Ранее руководил операционным развитием «Поиска Яндекса» на международных рынках, а также сервисом «Яндекс Доставки» в России, сооснователем которого он является, и курировал его международную экспансию. Также за его плечами работа в Мегафоне, где он отвечал за стратегию и инновации и запустил технологическую платформу для стартапов. Свою карьеру Уваров начинал в области стратегического консалтинга и фудтех-индустрии.
Комментируя назначение, Уваров отметил, что Авито представляет для него интерес как компания с сильной командой профессионалов и один из технологических лидеров российского рынка. Также отметил социальную значимость сервиса.
Как сообщили Вечерним ведомостям в Авито, в рамках новых полномочий он возглавит стратегическое развитие технологической платформы для поиска работы и персонала, а также войдет в правление компании.
«У Антона богатый опыт в продукте, технологиях, управлении командами и запуске новых быстрорастущих бизнесов, что очень актуально на современном рынке сервисов в сфере труда и занятости. 17-летний опыт Антона на российском и зарубежном рынках поможет "Авито Работе" стать технологическим лидером в сфере HR»,
– отметил старший управляющий директор Авито Артём Кумпель.
Антон Уваров окончил МФТИ и имеет степень кандидата физико-математических наук. Ранее руководил операционным развитием «Поиска Яндекса» на международных рынках, а также сервисом «Яндекс Доставки» в России, сооснователем которого он является, и курировал его международную экспансию. Также за его плечами работа в Мегафоне, где он отвечал за стратегию и инновации и запустил технологическую платформу для стартапов. Свою карьеру Уваров начинал в области стратегического консалтинга и фудтех-индустрии.
Комментируя назначение, Уваров отметил, что Авито представляет для него интерес как компания с сильной командой профессионалов и один из технологических лидеров российского рынка. Также отметил социальную значимость сервиса.
«Я вижу в Авито Работе бизнес на стыке нескольких отраслей, который обладает высокой социальной значимостью, что делает его особенно привлекательным»,
– сказал Антон Уваров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жители Свердловской области в 2025 году заказали на Авито более 1,9 млн товаров с доставкой
02 октября 2025
02 октября 2025