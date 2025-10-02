Антон Уваров возглавил «Авито Работу»





Юлия Медведева © Вечерние ведомости

У «Авито Работы» новый управляющий директор. На должность назначили Антона Уваров – бывшего сооснователя «Яндекс-Доставки»Как сообщили Вечерним ведомостям в Авито, в рамках новых полномочий он возглавит стратегическое развитие технологической платформы для поиска работы и персонала, а также войдет в правление компании.Антон Уваров окончил МФТИ и имеет степень кандидата физико-математических наук. Ранее руководил операционным развитием «Поиска Яндекса» на международных рынках, а также сервисом «Яндекс Доставки» в России, сооснователем которого он является, и курировал его международную экспансию. Также за его плечами работа в Мегафоне, где он отвечал за стратегию и инновации и запустил технологическую платформу для стартапов. Свою карьеру Уваров начинал в области стратегического консалтинга и фудтех-индустрии.Комментируя назначение, Уваров отметил, что Авито представляет для него интерес как компания с сильной командой профессионалов и один из технологических лидеров российского рынка. Также отметил социальную значимость сервиса.