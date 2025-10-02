Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито





Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В VIII Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности, который Банк России проводит с 7 по 28 октября 2025 года, в рамках партнёрства с Авито включили блок вопросов по кибербезопасности от экспертов площадки.Как рассказал Вечерним ведомостям директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова, ежедневно на платформе совершаются миллионы сделок, поэтому им важно создать для пользователей максимально защищенную среду. Для этого команда площадки не только работает над технической безопасностью, но и старается обучать пользователей основнам цифровой грамотности, чтобы люди знали их так же, как правила дорожного движения.Поэтому представители платформы предлагает присоединиться к зачёту и проверить свои знания в этой области.Задания можно пройти самостоятельно или вместе с семьей. Они связаны с конкретными жизненными ситуациями и призваны помочь научиться принимать рациональные финансовые решения.Дети, учащиеся в 1-6 классах могут пройти задания в увлекательном интерактивном формате, а ребята из 7–11 классов с 14 по 16 октября могут принять участие в олимпиадном зачёте и получить шанс выйти в финал всероссийской олимпиады «Высшая проба», победителям которой обещают льготы при поступлении в вуз.Прохождение личного зачета займет до 20 минут, олимпиадного – до 40 минут, семейного – до часа. Все участники, успешно завершившие зачет, получат именные сертификаты.