Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
«Авито Реклама» и маркетплейс аптечных товаров «Ютека» рассказали о совместном решении для фармацевтических брендов, которое поможет оценивать эффективность рекламы.
Новый инструмент позволяет отслеживать связь между показами рекламы на Авито и продажами безрецептурных препаратов и товаров для здоровья в «Ютеке». Аналитика охватывает как онлайн-заказы, так и покупки в традиционных аптеках, рассказали компании.
По словам коммерческого директора «Ютека» Эльдара Галеева, партнёрство даст возможность оценивать эффективность рекламных кампаний через конкретные показатели заказов как в период размещения рекламы, так и в долгосрочной перспективе. Авито располагает значительной аудиторией покупателей лекарственных средств, а «Ютека» предоставляет информацию о наличии и ценах препаратов в аптеках, отметил Галеев.
Технически решение работает через сопоставление кликов по рекламным баннерам с обезличенными данными о покупках в «Ютеке». Система учитывает временные интервалы между просмотром рекламы и совершением покупки, позволяя анализировать динамику продаж, выручку, количество транзакций и способы покупки по различным сегментам аудитории.
Рекламодателям фармацевтической категории также доступны таргетинги по типам безрецептурных препаратов.
Индустриальный менеджер по развитию сегмента «Здоровье» в Авито Рекламе Маргарита Юркова охарактеризовала рекламу фармацевтических брендов на цифровых медийных площадках как сложную задачу из-за отсутствия интеграции между рекламными платформами и онлайн-аптеками и заявила, что партнёрство с «Ютекой» решило эту проблему.
