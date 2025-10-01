Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Москве пройдёт конференция avito.tech.conf, посвящённую управлению командами в эпоху искусственного интеллекта и цифровых трансформаций. Мероприятие соберет менеджеров разных уровней, отвечающих за развитие команд и стратегические решения. Участники смогут задать вопросы экспертам Авито и другим представителям отрасли, а также перенять эффективные практики для собственных команд.Программа конференции включает четыре основных направления: лидерство, искусственный интеллект, работа с людьми и управление процессами. Участники обсудят трансформацию роли управленцев, автоматизацию задач, новые подходы к организации работы и влияние ИИ на методы руководства.Эксперты «Авито Тех» представят опыт управления командой из более чем 3000 инженеров, расскажут о процессах калибровки сотрудников и поделятся примерами внедрения ИИ-инструментов с оценкой их влияния на бизнес. Среди тем — применение ИИ для агрегации технологического ландшафта, автоматизации рутинных задач и использования генеративных технологий в разработке продуктов.На конференции также рассмотрят карьерный путь до позиции руководителя, необходимые компетенции и развитие системного мышления. Отдельная панельная дискуссия будет посвящена разработке критериев оценки и коммуникации результатов при калибровках.Конференцию откроет управляющий партнёр Авито Иван Гуз. Среди выступающих – управляющий директор по искусственному интеллекту Авито Андрей Рыбинцев, CTO «Авито Авто» Артур Щеглов, руководитель продукта для покупателей «Авито Недвижимость» Ирина Вареник и руководитель разработки платформ Авито Александр Лукьянченко. Также в панельных дискуссиях примут участие представители крупных технологических компаний.Мероприятие состоится 17 октября в пространстве Loft Hall #8.