Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей

Рекламный кабинет на Авито стал доступен для индивидуальных предпринимателей. Ранее инструменты самостоятельного запуска рекламных кампаний на платформе были доступны только юридическим лицам.Как сообщила Вечерним ведомостям команда Авито AdTech, теперь ими могут пользоваться индивидуальные предприниматели. Для начала работы необходимо зарегистрироваться в сервисе и пополнить баланс кабинета на сумму от 5 тысяч рублей.Директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон отметил, что с помощью новых инструментов площадки предприниматели могут настроить рекламу своих товаров или услуг наиболее заинтересованным в этом пользователям. Алгоритмы платформы учитывают информацию об интересах и поведении аудитории и на её основе показывают подходящую рекламу.Также в рекламном кабинете можно воспользоваться «Прогнозатором», который в зависимости от бюджета оценивает предполагаемый охват и количество показов. Маркировка рекламных материалов при этом происходит автоматически через интеграцию с оператором рекламных данных, рассказали в компании.По данным Пейсахзона, во втором квартале 2025 года инвестиции брендов в медийную рекламу на Авито выросли на 93% в годовом сравнении.