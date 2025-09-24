Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей





Авито и Росмолодёжь запускают федеральную партнёрскую программу для предпринимателей до 35 лет, в рамках которой молодые бизнесмены смогут получать кэшбек до 100% за продвижение на «Авито Услугах». Впервые об этой программе рассказали на слёте ВФМ.Как объяснили Вечерним ведомостям в пресс-службе Авито, участники программы могут вернуть деньги, потраченные на рекламу, в виде бонусов. К примеру, пополняя кошелёк на 5 000 рублей, участник программы фактически получает на счёт 10 000 рублей. Акция действует только один раз.Также партнёрская программа включает рекомендации от экспертов, которые расскажут о возможностях профессионального профиля.Партнёрская программа доступна для новых пользователей, прошедших верификацию. В первый месяц минимальный размер трат для продавцов составит 3500 рублей, а первое пополнение на Авито Услугах – 3000 рублей.Стать участниками программы могут не только индивидуальные предприниматели, но и юридические лица и самозанятые. Подробнее можно узнать на страницах Товары и Услуги.