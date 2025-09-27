Возрастное ограничение 18+
Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Скончался известный режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян. О его смерти 26 сентября сообщила его супруга, главред государственного холдинга RT Маргарита Симоньян.
В декабре прошлого года Тигран Кеосаян перенёс клиническую смерть, после чего впал в кому, из которой так и не вышел. Режиссёру было 59 лет.
В июле 2024 года Кеосаян вместе с Симоньян приезжали в Екатеринбург и посещали Храм на крови. В городе они проводили съёмки фильма о знаковых и исторических местах страны с рабочим названием «Россия-матушка», сообщал канал Екатеринбургской епархии. Сегодня Екатеринбургская епархия опубликовала соболезнования в связи с кончиной Тиграна Кеосаяна от патриарха Кирилла.
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян в Храме на крови в июле 2024 года. Фото: Екатеринбургская епархия
