Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Аналитическое подразделение «РБК Исследования рынков» изучило задачи малого и среднего бизнеса по закупкам товаров и услуг. Большинство из них, согласно результатам исследования можно решить в пространстве «Авито Бизнес 360».Платформа способна решить 30 из 32 выявленных задач, что составляет 91% потребностей данного сегмента, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Авито.Исследование показало, что наиболее востребованной задачей является закупка товаров для хозяйственной и административной деятельности — её отметили 39% опрошенных сотрудников МСП, участвующих в закупках. На втором месте находятся деловые услуги (31%), третье место занимает закупка товаров для перепродажи (28%).В топ-5 также вошли закупки оборудования (28%) и лицензий на программное обеспечение (22%). Последняя категория пока не представлена на платформе Авито Бизнес 360.Среди других востребованных задач, которые решает платформа: закупка сырья для производства (19%), запчастей к оборудованию (18%), аренда коммерческой недвижимости (16%), закупка стройматериалов (16%), подбор поставщиков (15%), подбор персонала (14%) и аренда транспорта (11%).По словам директора бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Ильи Дудковского, использование специализированного B2B-пространства позволило ускорить поиск бизнес-пользователей в 1,8 раза. Отдельные инструменты, такие как сервис «Запрос коммерческих предложений», экономят пользователям до 3 часов поиска.Исследование проводилось в июле 2025 года с участием около 2200 представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся закупочной деятельностью.