Возрастное ограничение 18+

На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей

17.56 Среда, 24 сентября 2025
Фото предоставлено организаторами
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В рамках партнёрства со слётом Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Нижнем Новгороде команда Авито организовала Школу предпринимательства для участников мероприятия, выбравших направления предпринимательства, креативных индустрий, образования, медиа, госуправления и IT.

Программа была направлена на развитие навыков молодых специалистов и включала практические мастер-классы от экспертов различных подразделений платформы, рассказали Вечерним ведомостям представители компании.

С 17 по 20 сентября участники отрабатывали навыки коммуникации, а также узнавали, как запустить бизнес с минимальным стартовым капиталом, продвигать свой бренд, искать заказчиков на цифровых платформах и создавать медиапроекты. Также слушатели школы прошли тематические сессии от экспертов направлений «Работа», «Авто», «Путешествия» и «Реклама».

Представители компании отметили, что Авито был единственным партнёром слёта, который провёл несколько питч-сессий.

Участники сами делали выбор, чьи идеи заслуживают внимание аудитории. Кроме того, молодые люди презентовали собственные бизнес-идеи и отвечали на вопросы о монетизации, дистрибуции и этапе реализации проекта. Всего было представлено около 30 проектов, некоторые из которых уже реализованы.

Среди проектов, которые выделили эксперты площадки, выделялись идеи с использованием ИИ.

«Один из участников предложил разработать браслеты, которые могли бы анализировать состояние больного и с помощью продуктов на основе ИИ выдавать рекомендации медицинскому персоналу. Другой участник рассказал про разработку софта, который помогает использовать фотосъемку с дронов при проектировании зданий. Представитель Ирака презентовал идею умного зеркала для подбора образов на каждый день»,

– рассказали в Авито.


Также эксперты отметили проект участников из Африки, связанный с производством натуральных злаков в засушливых местах и экспортом лекарственных трав на разные континенты. Кроме этого, предлагались бизнес-идеи в сфере трудоустройства и образования молодёжи и благотворительные инициативы.

Фестиваль проходил с 17 по 21 сентября. Мероприятие посетили 2000 молодых людей из 120 стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Армении, Венесуэлы, Вьетнама, ОАЭ, Сербии, Турции, Чехии, Чили, Германии, Греции и других.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге пройдет бизнес-конференция Авито для продавцов «По делу»
17 сентября 2025
Студенты разработали концепции развития мобильной связи в сельской местности
24 сентября 2025
Половина HR-специалистов в России использует ИИ в подборе персонала
19 сентября 2025
Екатеринбургский зоопарк отметил 95-летие праздничным флешмобом
18 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Директор учреждённого мэрией Екатеринбурга «Городского застройщика» попал в СИЗО

Ещё в прошлом году задержанный работал в известном холдинге «Облкоммунэнерго»
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
20:14 Возле екатеринбургской школы водитель сбил женщину и ребёнка
19:55 АСИ и Авито запускают серию образовательных вебинаров для малого и среднего бизнеса
19:51 Пять миллионов получит экс-работник предприятия в Каменске-Уральском за профзаболевание
19:32 В Екатеринбурге стартует фестиваль дебютов «Одна шестая»
19:18 Специалисты МЧС России за сутки ликвидировали 18 свердловских пожаров
17:07 Похолодание ожидается в Свердловской области
16:29 Обгон «паровозиком» на свердловской трассе привел к ДТП с тремя пострадавшими
16:24 Студенты разработали концепции развития мобильной связи в сельской местности
15:57 Подозреваемого в убийстве владельца парка развлечений в Красноуфимске отправили в СИЗО
15:23 Пикет против полигона с отходами в Дидинском лесу прошёл у резиденции свердловского губернатора
15:10 Бывшему лидеру азербайджанской диаспоры Шыхлински продлили меру пресечения
14:50 Из-за нарушения санитарных норм на Уралмаше приостановили работу пиццерии
13:53 В МВД и СК подтвердили задержание подозреваемого в убийстве в Красноуфимске
13:46 Жители Свердловской области отправили в зону СВО около 200 тонн одежды, продуктов и медикаментов
13:15 СМИ сообщают об убийстве владельца парка развлечений в Красноуфимске
12:56 В столице Урала пропала 16-летняя девочка
12:50 В Нижней Туре с экс-директора МУП «Мемориал» взыскали премии
11:12 Более 80 тонн томатов из Астрахани поступило в Свердловскую область
11:04 Соседи скончавшейся в своей квартире екатеринбурженки жалуются на трупный запах
10:48 В СИЗО отправили водителя, сбившего велосипедиста в свердловском посёлке
10:24 В Каменске-Уральском под машину попала десятилетняя девочка на велосипеде
09:31 Цветы из Колумбии и Нидерландов утилизировали в Екатеринбурге
21:27 Одного из похитителей гаджетов через взломанный «Яндекс.Маркет» осудили в Екатеринбурге
20:22 В Краснотурьинске пьяный скутерист расплатится за повреждённую иномарку
19:38 Поставщик медизделий «неосновательно обогатился» на больнице Новолялинского района
Все новости
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK