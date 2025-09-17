На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей





– рассказали в Авито. «Один из участников предложил разработать браслеты, которые могли бы анализировать состояние больного и с помощью продуктов на основе ИИ выдавать рекомендации медицинскому персоналу. Другой участник рассказал про разработку софта, который помогает использовать фотосъемку с дронов при проектировании зданий. Представитель Ирака презентовал идею умного зеркала для подбора образов на каждый день»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В рамках партнёрства со слётом Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Нижнем Новгороде команда Авито организовала Школу предпринимательства для участников мероприятия, выбравших направления предпринимательства, креативных индустрий, образования, медиа, госуправления и IT.Программа была направлена на развитие навыков молодых специалистов и включала практические мастер-классы от экспертов различных подразделений платформы, рассказали Вечерним ведомостям представители компании.С 17 по 20 сентября участники отрабатывали навыки коммуникации, а также узнавали, как запустить бизнес с минимальным стартовым капиталом, продвигать свой бренд, искать заказчиков на цифровых платформах и создавать медиапроекты. Также слушатели школы прошли тематические сессии от экспертов направлений «Работа», «Авто», «Путешествия» и «Реклама».Представители компании отметили, что Авито был единственным партнёром слёта, который провёл несколько питч-сессий.Участники сами делали выбор, чьи идеи заслуживают внимание аудитории. Кроме того, молодые люди презентовали собственные бизнес-идеи и отвечали на вопросы о монетизации, дистрибуции и этапе реализации проекта. Всего было представлено около 30 проектов, некоторые из которых уже реализованы.Среди проектов, которые выделили эксперты площадки, выделялись идеи с использованием ИИ.Также эксперты отметили проект участников из Африки, связанный с производством натуральных злаков в засушливых местах и экспортом лекарственных трав на разные континенты. Кроме этого, предлагались бизнес-идеи в сфере трудоустройства и образования молодёжи и благотворительные инициативы.Фестиваль проходил с 17 по 21 сентября. Мероприятие посетили 2000 молодых людей из 120 стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Армении, Венесуэлы, Вьетнама, ОАЭ, Сербии, Турции, Чехии, Чили, Германии, Греции и других.