На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты





– рассказали в Авито. «Обучение охватывает ключевые аспекты управления салонным бизнесом: анализ отраслевых трендов и показателей эффективности, работу с финансовой устойчивостью и повышением маржинальности, управление операционной деятельностью, формирование корпоративной культуры, маркетинговые и digital-инструменты для привлечения и удержания клиентов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

«Авито Услуги» запускают образовательный проект «Курс на красоту» — инициативу, посвященную индустрии красоты. В его рамках эксперты будут делиться практическими инструментами и лучшими кейсами, которые помогают выстраивать бизнес-процессы и развивать клиентский сервис.По данным компании, в России функционирует более 140 тысяч салонов красоты, и только за год на площадке их количество увеличилось на 16%, а число частных мастеров выросло на 28%. Спрос на услуги мастеров тоже вырос: за полгода запросы на парикмахерские услуги увеличились на 43%, на ногтевой сервис — на 56%, на процедуры по удалению волос — на 53%. Объём рынка услуг красоты за полгода превысил 146 миллиарда рублей.По мнению представителей платформы, несмотря на положительную динамику, отрасль сталкивается с проблемами кадровой текучести и нехватки системного подхода к управлению. Решить этот вопрос хотят с помощью образовательной программы, которая предусматривает офлайн-сессии и практические модули.По завершении курса трём наиболее активным участникам обещают грантовую поддержку.Программа призвана дать предпринимателям инструменты для системного подхода к бизнесу и способствовать формированию стабильной среды для малого бизнеса, сказал руководитель категорий «Красота» и «Здоровье» на Авито Игорь Санников. Вести обучение будут предприниматели с опытом создания успешных компаний, а также специалисты в сфере маркетинга и клиентского сервиса.Участие в программе бесплатное. Подать заявку можно до 20 октября.