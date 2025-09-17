68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Российский рынок e-commerce назвали самым быстрорастущим в мире. Такое заявление сделали представители Авито в рамках школы предпринимательства на Всемирном фестивале молодёжи, который проходит с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде.По данным руководителя по стратегии в «Авито Товарах» Дениса Зубова, в прошлом году объём продаж товаров и услуг в интернете вырос на 33%. Значимую долю занял ресейл (перепродажи), составив 14% от всей электронной коммерции. Руководитель бизнес-направления Fashion в Авито Никита Захаров рассказал, что 58% покупателей в течение прошлого года хотя бы раз приобретали модные товары в сегменте ресейла. Среди представителей зумеров и миллениалов этот показатель достигает 68%.Основными мотивами покупки товаров с рук эксперты называют поиск выгодных предложений и редких вещей, заботу об экологии и доступ к уникальному ассортименту.Премиальные бренды также оказываются особенно востребованными в ресейле. Их доля в категории Fashion на Авито составила более 15%, что практически в два раза превышает долю люкса – 8% – на общем рынке одежды в России. Растёт популярность российских премиальных марок: 12Storeez, Monochrome и Ushatava входят в топ-10 популярных брендов на платформе.Никита Захаров отметил, что категория Fashion остаётся одной из ведущих на Авито — на неё приходится 27% всех сделок, а ежемесячное количество посетителей превышает 27 миллионов человек.Руководитель онбординга новых селлеров Авито Тамара Квиркелия обратила внимание на активное участие молодёжи в предпринимательской деятельности через онлайн-платформы. По её словам, 22% начинающих предпринимателей на платформе – это люди в возрасте от 14 до 18 лет. Подростки с 14 лет запускают хобби-проекты, создают вещи своими руками и выходят с ними на рынок, поскольку для запуска бизнеса на онлайн-платформах не требуется значительный стартовый капитал.