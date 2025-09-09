Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито





– отмечают в «Росатоме». «Вовлечение молодёжи в физику – это инвестиция в наше будущее. Специалисты с физическим образованием нужны в самых разных сферах, от науки до промышленности»,

В год 80-летия атомной промышленности Авито и Росатом стали партнёрами в цифровом проекте по вовлечению молодёжи в науку. В рамках инициативы школьникам и студентам предлагают в интерактивном формате проверить свои знания законов физики и узнать о карьерных возможностях в атомной отрасли.Проект включает в себя серию задач по ключевым законам физики – от центробежной силы до траектории лучей. Каждая задача также сопровождается интересными фактами о достижениях Росатома, чтобы помочь молодым людям понять, насколько важна эта отрасль. Участники, успешно решившие задания, могут получить 300 баллов для бесплатной доставки учебников через сервис «Авито Доставка».Авторы инициативы считают, что таким образом проект не только развивает знания, но и поощряет интерес к учебному процессу.После выполнения задач участники смогут перейти на Единый карьерный портал, чтобы узнать о стажировках и возможностях профессионального роста.