У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме

На платформе «Авито Работа» у соискателей появилась возможность настроить приватность своих резюме. Теперь пользователи могут решить, кто сможет их просматривать, а кому доступ будет закрыт.Система предлагает три варианта настроек видимости. В первом режиме резюме отображается только для работодателей в поиске и рекомендациях, но остаётся скрытым в профиле пользователя. Второй вариант делает резюме доступным исключительно при отклике на конкретную вакансию. Третий режим ограничивает просмотр резюме только проверенными работодателями, получившими бейдж «Реквизиты проверены».Функция работает на всех платформах: в мобильных приложениях для iOS и Android, на десктопной и мобильной версиях сайта. Изменить настройки видимости можно в карточке резюме после его публикации.По словам директора направления безопасности и доверия «Авито Работы» Ивана Белякова, во время тестирования новой функции доля архивированных резюме снизилась на 8%.Согласно опросу 7000 россиян, проведенному платформой в августе 2025 года, 69% респондентов считают важной возможность самостоятельно определять круг лиц, имеющих доступ к их резюме.