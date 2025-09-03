Возрастное ограничение 18+
У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На платформе «Авито Работа» у соискателей появилась возможность настроить приватность своих резюме. Теперь пользователи могут решить, кто сможет их просматривать, а кому доступ будет закрыт.
Система предлагает три варианта настроек видимости. В первом режиме резюме отображается только для работодателей в поиске и рекомендациях, но остаётся скрытым в профиле пользователя. Второй вариант делает резюме доступным исключительно при отклике на конкретную вакансию. Третий режим ограничивает просмотр резюме только проверенными работодателями, получившими бейдж «Реквизиты проверены».
Функция работает на всех платформах: в мобильных приложениях для iOS и Android, на десктопной и мобильной версиях сайта. Изменить настройки видимости можно в карточке резюме после его публикации.
По словам директора направления безопасности и доверия «Авито Работы» Ивана Белякова, во время тестирования новой функции доля архивированных резюме снизилась на 8%.
Согласно опросу 7000 россиян, проведенному платформой в августе 2025 года, 69% респондентов считают важной возможность самостоятельно определять круг лиц, имеющих доступ к их резюме.
«Новая опция позволяет соискателям гибко управлять доступом к резюме и взаимодействовать только с теми работодателями, которым они доверяют. Это важный шаг для формирования прозрачного рынка труда, и первые результаты тестирования подтверждают его востребованность»,
– отметил Иван Беляков.
