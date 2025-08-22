Возрастное ограничение 18+

Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России

19.33 Понедельник, 25 августа 2025
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Аналитики платформы Авито Спецтехника проанализировали пользовательскую активность с апреля по июль 2025 года и определили наиболее популярные модели строительной техники в ключевых категориях.

Лидером в категории самосвалы стал КАМАЗ 65115 с долей интереса 5,6%. Автомобиль производится с 1999 года, имеет грузоподъемность до 15 тонн и объем кузова до 11,2 кубических метра. Применяется для транспортировки сыпучих материалов в строительстве, сельском хозяйстве и коммунальной сфере.

Автокраны. Наибольший интерес вызывает КАМАЗ MTA-160 (10,2% в категории). Модель конца 1980-х — начала 1990-х годов способна поднимать грузы до 21 тонны на высоту до 20 метров при длине стрелы до 22 метров.

Бортовые грузовики. КАМАЗ 65117 занимает 3,5% интереса в своей категории. Выпускается с 2004 года, имеет грузоподъемность до 14,5 тонн и используется для перевозки крупногабаритных грузов и стройматериалов.

Погрузчики. Мини-погрузчик МКСМ-800 производства «Курганмашзавод» привлекает 2,1% интереса. Грузоподъемность составляет 800 кг, эффективно работает в ограниченных пространствах.

Автобетоносмесители. КАМАЗ 6520 с долей интереса 7,4% предназначен для транспортировки бетонной смеси. Рабочий объем барабана — 9 кубических метров, система сохраняет подвижность бетона при низких температурах.

Бульдозеры. Китайский Shantui SD16 занимает 7,7% интереса в категории. Оснащен двигателем мощностью 180 лошадиных сил, подходит для различных грунтов включая глину и мерзлую почву.

Дорожные катки. SDLG RS8140 китайского производства (под управлением Volvo) привлекает 2,9% интереса. Мощность двигателя — 125 лошадиных сил, рабочая ширина — 2,13 метра.

Буровые установки. ЗИЛ УРБ-2А2 российского производства лидирует с показателем 13,8%. Установка на базе ЗИЛ-131 способна бурить на глубину до 300 метров и используется в геологоразведке.

Экскаваторы. Британская марка JCB занимает 14,8% интереса среди всех производителей экскаваторов. Компания выпускает технику различных размеров — от мини-моделей весом 1,8-4 тонны до крупных машин весом 10-20 тонн.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Интерес к коммунальной технике в России вырос почти на 50%
22 августа 2025
Свердловские боксеры завоевали медали на чемпионате России
23 августа 2025
Вечерняя поездка на мотоцикле за городом обернулась для жителя Серова аварией
21 августа 2025
Навыки работы с нейросетями стали появляться в резюме в 2,3 раза чаще
19 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Свердловской области арестован в Омске

Он оказался уже четвёртым членом команды экс-губернатора Буркова, оказавшимся за решёткой
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
20:44 В Кушве вынесен приговор виновнику гибели юных велосипедистов
19:58 В оставшуюся на поверхности часть реки Ольховка слили яркую жидкость
19:44 В Сысертском районе две екатеринбурженки устроили ДТП ради хайпового видео
18:58 Выставку памяти Ярополка Лапшина готовит Свердловская киностудия
18:45 Власти Екатеринбурга отказались от высотной застройки на одном из участков Эльмаша
18:22 В Свердловской области за выходные пожарные ликвидировали 35 возгораний
17:29 Екатеринбуржцев призвали жаловаться на проезжающие мимо остановок автобусы
17:08 Жителей Екатеринбурга предупреждают о ночных перекрытиях на улице Малышева
16:45 В Екатеринбурге парень попытался подкупить сотрудника ФСБ и получил срок
16:06 На главной странице Авито появился баннер на всю ширину экрана
16:03 Жительница Свердловской области дважды попала в больницу из-за жесткой диеты
15:48 Пяти годами в исправительной колонии обернулся для первоуральца вспыльчивый характер
14:25 Авито запустил беспроцентную рассрочку для покупок у частных продавцов
14:05 Екатеринбуржцам предлагают поучаствовать в «Атомном диктанте»
13:28 Пикет против вырубки в парке 50-летия ВЛКСМ прошёл у резиденции свердловского губернатора
12:37 Трюк ради рилса стал причиной ДТП под Сысертью
12:04 В Екатеринбурге супруги незаконно получили 900 тысяч рублей за несуществующего ребёнка
11:16 Свердловская область заняла 38-е место в рейтинге по расходам на ЖКУ и топливо
10:17 Дожди, грозы и похолодание обещают синоптики в Свердловской области
09:34 На 100 тысяч рублей оштрафовали банк в Свердловской области за частые звонки должнику
09:20 На агрессивного «кавалера» из Екатеринбурга возбудили уголовное дело
18:28 В Екатеринбурге разыскивают 5-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки в Пионерском микрорайоне
17:35 В Свердловской области обновляют более 170 километров дорог к 1 сентября
17:12 В Свердловской области с начала сезона на воде погибли 29 человек
16:56 В Екатеринбурге возбудили дело после жалобы матери на удар ребёнка в поликлинике
Все новости
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK