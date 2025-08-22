Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Аналитики платформы Авито Спецтехника проанализировали пользовательскую активность с апреля по июль 2025 года и определили наиболее популярные модели строительной техники в ключевых категориях.Лидером в категориистал КАМАЗ 65115 с долей интереса 5,6%. Автомобиль производится с 1999 года, имеет грузоподъемность до 15 тонн и объем кузова до 11,2 кубических метра. Применяется для транспортировки сыпучих материалов в строительстве, сельском хозяйстве и коммунальной сфере.Наибольший интерес вызывает КАМАЗ MTA-160 (10,2% в категории). Модель конца 1980-х — начала 1990-х годов способна поднимать грузы до 21 тонны на высоту до 20 метров при длине стрелы до 22 метров.КАМАЗ 65117 занимает 3,5% интереса в своей категории. Выпускается с 2004 года, имеет грузоподъемность до 14,5 тонн и используется для перевозки крупногабаритных грузов и стройматериалов.Мини-погрузчик МКСМ-800 производства «Курганмашзавод» привлекает 2,1% интереса. Грузоподъемность составляет 800 кг, эффективно работает в ограниченных пространствах.КАМАЗ 6520 с долей интереса 7,4% предназначен для транспортировки бетонной смеси. Рабочий объем барабана — 9 кубических метров, система сохраняет подвижность бетона при низких температурах.Китайский Shantui SD16 занимает 7,7% интереса в категории. Оснащен двигателем мощностью 180 лошадиных сил, подходит для различных грунтов включая глину и мерзлую почву.SDLG RS8140 китайского производства (под управлением Volvo) привлекает 2,9% интереса. Мощность двигателя — 125 лошадиных сил, рабочая ширина — 2,13 метра.ЗИЛ УРБ-2А2 российского производства лидирует с показателем 13,8%. Установка на базе ЗИЛ-131 способна бурить на глубину до 300 метров и используется в геологоразведке.Британская марка JCB занимает 14,8% интереса среди всех производителей экскаваторов. Компания выпускает технику различных размеров — от мини-моделей весом 1,8-4 тонны до крупных машин весом 10-20 тонн.