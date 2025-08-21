Возрастное ограничение 18+

С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество

21 августа 2025
Фото: Вечерние ведомости
С 1 сентября банки обязаны проверять клиентов на предмет возможного мошенничества при выдаче наличных через банкоматы, сообщили в Центробанке. Кредитные организации должны выявлять случаи, когда человек находится под воздействием мошенников или операцию совершает злоумышленник.

Банк России определил девять признаков подозрительных операций. К ним относятся нехарактерное поведение клиента — снятие денег в непривычное время, нетипичная сумма или использование банкомата в необычном месте. Также учитывается изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до операции и рост количества СМС с новых номеров.

Подозрения вызывают снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тысяч рублей по СБП или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму. Банки также отслеживают смену номера телефона для авторизации в интернет-банке и наличие вредоносных программ на устройстве клиента.

При обнаружении хотя бы одного признака банк уведомляет клиента и вводит временный лимит на выдачу наличных — до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов. Снять большую сумму в этот период можно только в отделении банка. Для токенизированных карт предусмотрены отдельные критерии проверки.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
