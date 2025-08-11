Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов

Ожаровский. — сказалОжаровский.

«Да, у меня отобрали паспорт. Сотрудница попросила паспорт для проверки, полистала его, спросила, когда и где я въезжал в Монголию, и по итогу паспорт не отдала, хотя все нужные печати у меня там были. Я много, много раз спрашивал у неё причину задержания, но в ответ она мне говорила "вы не задержаны". Я тогда ей сказал: "тогда я уезжаю со своим товарищем, можете забирать мой паспорт, я получу новый паспорт в посольстве, можете этот мой паспорт выкинуть". Так или иначе они не признают задержание, но я расцениваю это как задержание, поскольку я сейчас не могу делать, что я хочу — как минимум, свободно передвигаться»,