Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Монголии задержали российского инженера-физика и экологического активиста Андрея Ожаровского. Он прибыл в страну по приглашению местных экоактивистов, выступающих против добычи урана, и проводил обследование заброшенных урановых карьеров в районе месторождения Мардай (известного также как Дорнодское месторождение). О задержании монгольскими силовиками Ожаровский сообщил в своём телеграм-канале.
Как рассказал Ожаровский , к нему подошли представители монгольских властей прямо во время его инспекции в безлюдной местности между двумя горами радиоактивных отходов рядом с бывшим посёлком Эрдэнес, построенным в 1970-х годах совместно СССР и Монголией и покинутым жителями в начале 1990-х. Сотрудники миграционной службы и полиции остановили учёного, забрали у него паспорт и доставили в офис миграционной службы.
По мнению физика, поводом для подобных действий могли стать публикации в монгольских блогах и СМИ, в которых он обвинялся в связях с российскими спецслужбами и «Росатомом» и попытках сорвать сотрудничество Монголии с Францией в области уранодобычи.
Андрей Ожаровский известен как последовательный противник атомной энергетики, он выступал против строительства новых АЭС и против ввоза «урановых хвостов» из Германии в Россию (поставлялись в том числе в Новоуральск Свердловской области). В 2022 году Ожаровский вместе с журналисткой обнаружил цезий-137 в пригороде Екатеринбурга.
«Да, у меня отобрали паспорт. Сотрудница попросила паспорт для проверки, полистала его, спросила, когда и где я въезжал в Монголию, и по итогу паспорт не отдала, хотя все нужные печати у меня там были. Я много, много раз спрашивал у неё причину задержания, но в ответ она мне говорила "вы не задержаны". Я тогда ей сказал: "тогда я уезжаю со своим товарищем, можете забирать мой паспорт, я получу новый паспорт в посольстве, можете этот мой паспорт выкинуть". Так или иначе они не признают задержание, но я расцениваю это как задержание, поскольку я сейчас не могу делать, что я хочу — как минимум, свободно передвигаться»,
— сказал Ожаровский.
Такой документ выдали Ожаровскому взамен изъятого паспорта. Фото предоставлено Андреем Ожаровским
