Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис

Накануне, 17 августа 2025 года ушёл из жизни Андрей Жвирблис – журналист и общественный деятель, человек удивительной порядочности, чьё имя на протяжении десятилетий было связано с честностью, профессионализмом и уважением к профессии.На протяжении многих лет Андрей Жвирблис был журналистом деловых и общественно-политических изданий, активно участвовал в общественной жизни, входил в бюро Профсоюза журналистов и работников СМИ, помогал журналистам из разных стран вместе с «Репортёрами без границ».Для коллег Андрей был не только авторитетом, но и человеком, с которым можно было советоваться в самые разные минуты — от сложных этических дилемм до рабочих нюансов. Его отличали внимание, чуткость, готовность поддержать и найти решение.Его ум, открытость и вера в людей вдохновляли. Андрей умел возвращать надежду даже тогда, когда казалось, что её уже нет. Он был примером того, как можно оставаться человеком в профессии, которая часто требует стойкости и приводит к эмоциональному выгоранию. Несмотря на насыщенную жизнь и богатый опыт в профессии, Андрей Жвирблис всегда проявлял искреннюю эмпатию и всегда помогал коллегам, которые оказались в беде.Мир потерял не только блестящего журналиста, но и редкого по масштабу личности человека, щедро делившегося своими знаниями и теплом.Редакция выражает глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам Андрея Жвирблиса. Мы скорбим вместе с вами.