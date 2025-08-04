С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С 11 августа 2025 года в России начал действовать федеральный закон, который расширяет перечень оснований для лишения приобретённого гражданства Российской Федерации. Документ был принят Государственной Думой в июле и подписан президентом РФ.Теперь в списке более 80 оснований для прекращения приобретённого гражданства. Среди них — тяжкие преступления против личности, вовлечение несовершеннолетних в проституцию, изнасилование, публичные призывы к терроризму, участие в экстремистской деятельности, незаконное воздействие на критическую информационную инфраструктуру, организация незаконной миграции и другие противоправные деяния.