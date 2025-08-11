Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито

«Результаты партнерской программы с Авито подтверждают ее востребованность и эффективность. Мы видим, как бизнес активно использует этот инструмент для решения практических задач: продвижения продукции, услуг и привлечения новых клиентов. Мы планируем расширять сотрудничество в этом направлении. Сейчас Министерство экономического развития совместно с Авито работают над разработкой новых решений, которые помогут малому и среднему бизнесу выйти на качественно новый уровень», – отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

«Авито оказывает целый комплекс мер поддержки как начинающим, так и опытным предпринимателям. Мы обеспечиваем низкий порог входа, доступ к аудитории более 72 млн пользователей по всей России, экспертную поддержку, доступные программы продвижения и обучения, сервис «Авито Бизнес 360» для решения текущих задач и партнерскую программу с Минэкономразвития. С ее помощью предприниматели успешно масштабируют свой бизнес. Это пример эффективного сотрудничества бизнеса и государства, и мы готовы развивать его дальше», – рассказал управляющий директор Авито Влад Федулов.

За первое полугодие 2025 года более 1000 заявок от предпринимателей из 70 регионов России подали заявки на участие в партнерской программе министерства экономического развития и Авито.Наибольшую активность проявили продавцы товаров и поставщики деловых услуг. По количеству обращений впереди предприниматели из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининградской области и Краснодарского края.Новые пользователи Авито в разделах «Товары» и «Услуги» сразу после прохождения проверки получают 1000 бонусов на продвижение. За первые траты от 5000 рублей начисляются еще 10 000 бонусов, такая же сумма полагается при аналогичной активности во втором месяце. Всего участник может накопить до 21 000 бонусов.Бонусные средства направляются на продвижение объявлений и привлечение клиентов. Программа работает для индивидуальных предпринимателей и организаций в сфере товаров, а также для самозанятых в сфере услуг.Сообщается, что условия действуют для новых пользователей и предпринимателей, которые раньше не были активны на Авито — их расходы на продвижение за последние полгода не должны превышать 1000 рублей в месяц.Организаторы указывают, что для получения бонусов нужно обратиться в региональные центры «Мой бизнес» или подать онлайн-заявку.Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила востребованность программы и планы по расширению сотрудничества. Ведомство совместно с Авито работает над новыми решениями для малого и среднего бизнеса.Управляющий директор Авито Влад Федулов подчеркнул, что платформа обеспечивает доступ к аудитории свыше 72 миллионов пользователей по России и оказывает комплексную поддержку предпринимателям.Известно, что программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».