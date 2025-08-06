Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В июле банк ДОМ.РФ выдал почти 1000 ипотечных кредитов на строительство частных домов на общую сумму около 6,5 миллиарда рублей. По сравнению с июнем объем кредитования вырос в 1,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба банка.Указывается, что больше всего кредитов взяли жители Подмосковья — на 1 миллиард рублей, что на 60% больше, чем в июне. На втором месте Краснодарский край с 600 миллионами рублей (рост в два раза), на третьем — Приморский край с 500 миллионами рублей.Также в топ-10 регионов вошли Иркутская область (400 млн рублей), Татарстан (350 млн рублей), Ленинградская область (310 млн рублей), Ростовская область (300 млн рублей), Сахалинская область (300 млн рублей), Башкортостан (220 млн рублей) и Хабаровский край (200 млн рублей).Как рассказал замглавы банка Алексей Косяков, июльский спрос на кредиты для строительства домов стал рекордным — в два раза выше среднего показателя с начала года. Большинство кредитов — 79% — оформили по программе "Семейная ипотека" для семей с детьми. Еще 17% взяли по "Дальневосточной ипотеке", а 5% клиентов воспользовались программой для IT-специалистов.С начала 2025 года кредиты на строительство домов получили около 3500 семей на общую сумму 22 миллиарда рублей.