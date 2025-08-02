Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера

— сообщили в пресс-службе.

«С прискорбием подтверждаем, что сегодня, 10 августа, на 57-м году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин. Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель. Личность с большой буквы, тонко чувствующий прекрасное, сострадающий, помогающий и, в то же время, способный управлять. Человек, готовый идти на риски и принимать трудные решения. Человек, создавший крупнейшую девелоперскую компанию в стране.От лица всей группы «Самолёт» выражаем соболезнования семье и близким. Это невосполнимая утрата»,