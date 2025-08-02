Возрастное ограничение 18+

Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера

У застройщика есть ряд проектов и в Екатеринбурге

23.06 Воскресенье, 10 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На сайте девелопера «Самолёт» сообщили о смерти основателя группы компаний «Самолёт» Михаила Кенина. Кенину было 56 лет, причина смерти не сообщается.

«С прискорбием подтверждаем, что сегодня, 10 августа, на 57-м году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин. Михаил Борисович был из тех людей, кто оставляет свой след на земле. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель. Личность с большой буквы, тонко чувствующий прекрасное, сострадающий, помогающий и, в то же время, способный управлять. Человек, готовый идти на риски и принимать трудные решения. Человек, создавший крупнейшую девелоперскую компанию в стране.
От лица всей группы «Самолёт» выражаем соболезнования семье и близким. Это невосполнимая утрата»,

— сообщили в пресс-службе.



Фото: пресс-служба ГК «Самолёт»


Девелоперская компания «Самолёт» была основана в Подмосковье в 2012 году Михаилом Кениным и Игорем Евтушевским. По состоянию на 2025 год является крупнейшим застройщиком России (на 1 августа 2025 года «Самолёт» возводит 249 домов на 110,3 тысячи квартир общей площадью 4,7 млн м² — данные Дом.рф).

В Екатеринбурге у «Самолёта» два проекта в стадии реализации — квартал «Аурум» в Пионерском микрорайоне и ЖК «Пайер» на улице Лётчиков (оба проекта — в рамках программы КРТ). В конце 2024 года, впрочем, у застройщика возникли проблемы в столице Урала — компания купила у УГМК земли к северу от озера Шарташ, но мэрия Екатеринбурга отказалась согласовывать проект планировки территории из-за проблем с инфраструктурой. В то же время заговорили об имеющихся серьёзных проблемах у застройщика в целом по России. В марте 2025 года недовольные задержками в сдаче жилья москвичи брали штурмом офис девелопера, сообщали СМИ.

На фоне падения стоимости акций «Самолёта» в конце 2024 года появилась информация, что Михаил Кенин продаёт свой пакет, однако вскоре сам Кенин назвал эту информацию «необоснованными слухами».

Младшим акционером ГК «Самолёт» является Максим Воробьёв — брат губернатора Московской области Андрея Воробьёва и сын зампредседателя Совфеда Юрия Воробьёва.

Владислав Постников © Вечерние ведомости
