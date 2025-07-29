Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Министерство цифрового развития России инициировало введение специальных сим-карт для детей до 14 лет. По словам министра Максута Шадаева, эти карты позволят родителям настроить более эффективный контроль за использованием мобильного интернета своими детьми.Шадаев отметил, что операторы связи будут обязаны предоставить такую услугу. Он добавил, что хотя родители могут отказаться от этой опции, они, по его мнению, заинтересованы в выборе сим-карт с фильтрацией нежелательного контента.«Мы считаем, что родитель заинтересован дать своим детям сим-карты, где будет, условно, реализована определенная фильтрация», — пояснил глава ведомства.