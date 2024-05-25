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В Армении на акциях гражданского неповиновения задержаны 67 человек

10.08 Понедельник, 27 мая 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Армении с раннего утра понедельника начались акции гражданского неповиновения, протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Активисты перекрывают трассы, в том числе межгосударственную трассу в Иран, в столице Армении заблокированы несколько улиц.

Полиция начала задержания участников. По информации Sputnik Армения, как минимум два депутата перекрыли улицы своими машинами, один из них был задержан, но вскоре был отпущен «после выяснения обстоятельств инцидента», пишет издание.

На данный момент задержаны 67 участников протеста, сообщили в полиции.

Новая волна акций неповиновения была анонсирована в минувшее воскресенье на митинге движения «Тавуш во имя родины». Напомним, участники движения выступают против делимитации границы с Азербайджаном в Тавушской области.

Обновлено. К 10.00 было задержано уже 137 участников протестов, сообщили позже в МВД Армении.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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