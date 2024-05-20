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Жители Искитима провели митинг против строительства металлопрокатного завода
Фото: Искитимский райком КПРФ/kprfnsk.ru
Жители Искитима в Новосибирской области провели митинг против строительства металлопрокатного завода в черте города.
На акцию протеста вышли несколько десятков человек с плакатами, пишут местные издания. Митинг был согласован с администрацией.
Митингующих поддержали в местном отделении КПРФ. «Жители города опасаются, что появление предприятия в самом центре ухудшит экологическую ситуацию, и без того плачевную. Искитим не раз возглавлял антирейтинг городов Западной Сибири с самым грязным воздухом», - говорится на сайте районного комитета.
Там же уточняется, что с инициативой строительства выступила группа компаний «ОКС» из Кемерово.
«С одной стороны, проект выглядит экономически выгодным — позволит привлечь инвестиции в размере 5 миллиардов рублей, а также создать более 300 рабочих мест. С другой стороны, даже руководство города вынуждено признать, что завод будет иметь первую категорию по негативному воздействию на окружающую среду», - отметили в партии.
Глава города Сергей Завражин прошедший накануне митинг пока не комментировал. В начале мая, когда активисты только начинали собирать подписи против завода, Завражин опубликовал в телеграм-канале пояснения в защиту строительства.
По его словам, на территории города действуют предприятия в десятки раз «страшнее», чем металлопрокатный завод, который хотят построить.
«Завод согласно проекту будет выбрасывать в год 135 тонн, это отправная точка. Если мы говорим про "Искитимцемент", он примерно выбрасывает 3 тысячи тонн. То есть наш завод в 22 раза опаснее, чем предполагаемый к строительству <…> Но мы как-то с этим заводом живем, и никто не говорит, что это сравнимо с захоронением радиоактивных отходов на территории города», - говорится в видеокомментарии, опубликованном в официальном телеграм-канале Завражина.
Еще один завод на территории города, по словам мэра, «в семь раз страшнее, чем предполагаемый к строительству», а полигон ТБО «страшнее в 25-30 раз». «Но со всеми этими объектами мы живем не один год, и ничего страшного не происходит», - считает глава Искитима.
На данный момент активисты собрали более шести тысяч подписей против строительства, пишут местные СМИ. Жители просят власти города найти для предприятия другое место.
На акцию протеста вышли несколько десятков человек с плакатами, пишут местные издания. Митинг был согласован с администрацией.
Митингующих поддержали в местном отделении КПРФ. «Жители города опасаются, что появление предприятия в самом центре ухудшит экологическую ситуацию, и без того плачевную. Искитим не раз возглавлял антирейтинг городов Западной Сибири с самым грязным воздухом», - говорится на сайте районного комитета.
Там же уточняется, что с инициативой строительства выступила группа компаний «ОКС» из Кемерово.
«С одной стороны, проект выглядит экономически выгодным — позволит привлечь инвестиции в размере 5 миллиардов рублей, а также создать более 300 рабочих мест. С другой стороны, даже руководство города вынуждено признать, что завод будет иметь первую категорию по негативному воздействию на окружающую среду», - отметили в партии.
Глава города Сергей Завражин прошедший накануне митинг пока не комментировал. В начале мая, когда активисты только начинали собирать подписи против завода, Завражин опубликовал в телеграм-канале пояснения в защиту строительства.
По его словам, на территории города действуют предприятия в десятки раз «страшнее», чем металлопрокатный завод, который хотят построить.
«Завод согласно проекту будет выбрасывать в год 135 тонн, это отправная точка. Если мы говорим про "Искитимцемент", он примерно выбрасывает 3 тысячи тонн. То есть наш завод в 22 раза опаснее, чем предполагаемый к строительству <…> Но мы как-то с этим заводом живем, и никто не говорит, что это сравнимо с захоронением радиоактивных отходов на территории города», - говорится в видеокомментарии, опубликованном в официальном телеграм-канале Завражина.
Еще один завод на территории города, по словам мэра, «в семь раз страшнее, чем предполагаемый к строительству», а полигон ТБО «страшнее в 25-30 раз». «Но со всеми этими объектами мы живем не один год, и ничего страшного не происходит», - считает глава Искитима.
На данный момент активисты собрали более шести тысяч подписей против строительства, пишут местные СМИ. Жители просят власти города найти для предприятия другое место.
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