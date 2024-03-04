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В Германии бортпроводники проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
Фото: Вечерние ведомости
В Германии 12 и 13 марта ожидается забастовка бортпроводников Lufthansa и ее дочерней авиакомпании.
К забастовке призвал профсоюз UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation, Независимая организация бортпроводников), который требует повысить зарплаты бортпроводников на 15% и единовременную выплату в размере 3 тысяч евро.
Во вторник акция протеста состоится в аэропорту Франкфурта, там запланирован митинг и шествие, на следующий день акция протеста состоится в аэропорту Мюнхена.
В профсоюзе заявили, что ранее совет директоров UFO принял решение «значительно расширить право на оплату забастовки». Так, в профсоюзе отменили требование о минимальном периоде членства для получения так называемых забастовочных выплат. «Даже если вы присоединитесь к нам только в день забастовки, вы получите пособие по забастовке, если потеряете зарплату», — говорится в обращении UFO на сайте организации.
По информации в местных изданиях, забастовка может коснуться до 100 тысяч пассажиров.
Напомним, 7 и 8 марта в Германии прошла забастовка наземных сотрудников авиакомпании.
К забастовке призвал профсоюз UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation, Независимая организация бортпроводников), который требует повысить зарплаты бортпроводников на 15% и единовременную выплату в размере 3 тысяч евро.
Во вторник акция протеста состоится в аэропорту Франкфурта, там запланирован митинг и шествие, на следующий день акция протеста состоится в аэропорту Мюнхена.
В профсоюзе заявили, что ранее совет директоров UFO принял решение «значительно расширить право на оплату забастовки». Так, в профсоюзе отменили требование о минимальном периоде членства для получения так называемых забастовочных выплат. «Даже если вы присоединитесь к нам только в день забастовки, вы получите пособие по забастовке, если потеряете зарплату», — говорится в обращении UFO на сайте организации.
По информации в местных изданиях, забастовка может коснуться до 100 тысяч пассажиров.
Напомним, 7 и 8 марта в Германии прошла забастовка наземных сотрудников авиакомпании.
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