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В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Германии 7 и 8 марта пройдет забастовка наземных сотрудников авиакомпании Lufthansa, крупнейшей в стране.
Ожидается, что в эти дни будут отменены около двух тысяч авиарейсов, пишут СМИ. Так, аэропорт во Франкфурте-на-Майне закроют для вылетающих пассажиров, аэропорт Гамбурга отменил на сегодня более 140 рейсов.
Напомним, профсоюз Verdi требует повысить заработную плату наземному персоналу авиакомпании на 12,5% (это соответствует около 500 евро в месяц). Речь идет о 25 тысячах сотрудников.
СМИ со ссылкой на финансового директора Lufthansa пишут, что в этом году забастовки сотрудников обошлись авиакомпании примерно в 100 млн евро.
Также в эти дни в Германии проходит масштабная забастовка машинистов. На этой неделе профсоюз объявил о своем намерении проводить забастовки без предупреждения.
Ожидается, что в эти дни будут отменены около двух тысяч авиарейсов, пишут СМИ. Так, аэропорт во Франкфурте-на-Майне закроют для вылетающих пассажиров, аэропорт Гамбурга отменил на сегодня более 140 рейсов.
Напомним, профсоюз Verdi требует повысить заработную плату наземному персоналу авиакомпании на 12,5% (это соответствует около 500 евро в месяц). Речь идет о 25 тысячах сотрудников.
СМИ со ссылкой на финансового директора Lufthansa пишут, что в этом году забастовки сотрудников обошлись авиакомпании примерно в 100 млн евро.
Также в эти дни в Германии проходит масштабная забастовка машинистов. На этой неделе профсоюз объявил о своем намерении проводить забастовки без предупреждения.
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