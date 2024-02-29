Возрастное ограничение 18+
«Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду
Фото: Кадр из видеообращения к Владимиру Якушеву
Семья Тропыниных из Тюмени записала обращение к полномочному представителю президента в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой подключиться к сбору средств на лечение старшего ребёнка – Святослава Тропынина. Об истории этого мальчика с крайне редким, но с недавнего времени поддающимся лечению заболеванием, «Вечерние ведомости» подробно рассказывали в начале февраля, когда его отец Никита Тропынин обратился к уральским промышленникам и предпринимателям. Тогда для покупки препарата Elevidys, который может остановить развитие заболевания, не хватало 152 млн рублей. Сейчас осталось собрать чуть более 90 миллионов.
В своём обращении семья Тропыниных акцентирует внимание на том, что жизнь и карьера Владимира Якушева тесно связаны с их родной Тюменью (в общей сложности Якушев проработал в администрации Тюмени и правительстве Тюменской области почти 17 лет).
Напомним, предоставить лечение новым препаратом Elevidys, сертифицированным лишь в прошлом году, семье Тропыниных согласилась за 3 млн 198 тысяч долларов клиника в ОАЭ. Шанс остановить развитие миодистрофии Дюшенна у Святослава Тропынина тем выше, чем раньше будет поставлен укол. Пока он поддерживает своё состояние и возможность стоять на ногах с помощью занятий в бассейне и сложных программ реабилитации.
В своём обращении семья Тропыниных акцентирует внимание на том, что жизнь и карьера Владимира Якушева тесно связаны с их родной Тюменью (в общей сложности Якушев проработал в администрации Тюмени и правительстве Тюменской области почти 17 лет).
Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Никита, это моя семья. Я и вся Тюмень знаем вас как порядочного и доброго человека, человека с большим сердцем и с большими возможностями. На данный момент вся Тюмень присоединилась к моей семье в борьбе за жизнь моего сына Святослава. Мы просим вас также подключиться и поддержать нас в этой борьбе, пока мы ещё можем спасти жизнь моего ребёнка.
— говорит Никита Тропынин
Напомним, предоставить лечение новым препаратом Elevidys, сертифицированным лишь в прошлом году, семье Тропыниных согласилась за 3 млн 198 тысяч долларов клиника в ОАЭ. Шанс остановить развитие миодистрофии Дюшенна у Святослава Тропынина тем выше, чем раньше будет поставлен укол. Пока он поддерживает своё состояние и возможность стоять на ногах с помощью занятий в бассейне и сложных программ реабилитации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Молодой человек из Талицы украл деньги у матери своего друга
22 февраля 2024
22 февраля 2024