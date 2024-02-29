«Помогите спасти жизнь маленького тюменца». Семья мальчика с редкой болезнью обратилась к полпреду

— говорит Никита Тропынин

Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Никита, это моя семья. Я и вся Тюмень знаем вас как порядочного и доброго человека, человека с большим сердцем и с большими возможностями. На данный момент вся Тюмень присоединилась к моей семье в борьбе за жизнь моего сына Святослава. Мы просим вас также подключиться и поддержать нас в этой борьбе, пока мы ещё можем спасти жизнь моего ребёнка.