Тюменский волонтёр обратился к уральским промышленникам за помощью в покупке спасительного лекарства для своего сына

Похожа на СМА, но более коварна

Прежде чем был поставлен диагноз, Святослав прошёл приём у множества врачей. Фото предоставлено Никитой Тропыниным

В сентябре 2023 года Святослав должен был пойти в школу, но вместо этого получил инвалидность. Фото предоставлено Никитой Тропыниным

Лекарство есть, но средств на его покупку нет

Фото предоставлено Никитой Тропыниным

17 декабря 2023 года, для того чтобы привлечь внимание к проблеме лечения Святослава, было записано видеообращение. После этого клиника в ОАЭ преложила лечение за меньшую стоимость. Фото предоставлено Никитой Тропыниным.





— рассказал «Вечерним ведомостям» отец ребёнка Никита Тропынин. Нас пригласили в ОАЭ после того как врачи арабской клиники посмотрели по телемедицине Святослава – как он двигается, как встаёт и как садится, и увидели, что у него хорошо сохранены двигательные функции. Ускорило процесс и то, что мы им отправили уже готовые анализы – которые собирали для США. У нас уже был результат теста на антитела, который позволял ставить лекарство. Поскольку визуальных проблем у Святослава не было, он сохранил двигательную функцию – мы с ним очень сильно занимаемся и бассейном – нас пригласили в ОАЭ

Выписка из госпиталя для женщин и детей Aster Medcare в Дубае с указанием стоимости лечения Святослава Тропынина

Собирают всем миром

Фото предоставлено Никитой Тропыниным



— сказал отец ребёнка. На сегодня на лечение собрано 129 миллионов 347 тысяч рублей, осталось собрать 151 миллионов 652 тысячи

Ждут помощи от соседнего Екатеринбурга

Никита Тропынин во время тушения лесного пожара в Тугулымском районе Свердловской области. Фото предоставлено Никитой Тропыниным

Фото предоставлено Никитой Тропыниным

Владислав Постников © Вечерние ведомости