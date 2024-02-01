В Италии протестующие фермеры колонной выдвинулись в сторону Рима

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Италии протестующие фермеры выдвинулись в направлении Рима колонной из 200 тракторов.Аграрии намерены организовать на месте многодневную акцию протеста, с собой они везут воду и продукты, заявил представитель объединенного комитета протестующих Галгано Палаферри.«Сейчас идут переговоры с полицией для определения места нашей стоянки на одной из двух трасс у города», — сказал он РИА Новости.По данным комитета, колонна прибудет в понедельник вечером. В акции участвуют фермеры из южных провинций Тосканы. Ожидается, что к ним присоединятся протестующие из других регионов страны.В субботу итальянские фермеры вывели около 150 тракторов на акцию протеста в Орте в регионе Лацио.Массовые акции фермеров, недовольных правительственными мерами в сельском хозяйстве, в эти дни проходят в нескольких европейских странах. Помимо Италии, к протестам присоединилась Греция. Накануне местные фермеры перекрыли техникой шоссе Салоники — Муданья.Кроме того, аграрии провели митинги на международной выставке сельскохозяйственной техники «Agrotica» в Салониках. По информации в местных изданиях, фермеры приехали на выставку на 350 тракторах. Кроме того, сотни представителей отрасли приехали на автобусах, чтобы поддержать протест.Власти Греции на фоне недовольства фермеров заявили, что намерены снизить стоимость электроэнергии для сельского хозяйства (речь о сезоне с мая по сентябрь). Также фермерам предоставят рассрочку по некоторым долгам за электричество, часть из них обещают списать. Кроме того, власти Греции утверждают, что государство выделит субсидии на строительство парков солнечных батарей для фермеров, сообщают местные издания.