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В Германии врачи университетских клиник объявили о забастовке
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Германии врачи университетских клиник во вторник намерены провести забастовку.
В профсоюзе отмечают, что условия труда и зарплаты сотрудников этих клиник существенно отличаются от условий в других больницах, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Университетские клиники Германии — это крупнейшие центры, которые включают узкопрофильные больницы, лаборатории и научно-исследовательские институты. В таких клиниках делают сложнейшие операции, проводят исследования, разрабатывают новые технологии для диагностики болезней, а также готовят специалистов.
Между тем, в профсоюзах утверждают, что университетские клиники «отстают все больше и больше – как с точки зрения зарплат, так и с точки зрения условий труда». По данным издания, базовая зарплата врачей в университетских клиниках «примерно на 200–600 евро ниже, чем в муниципальных больницах». В связи с этим возникли сложности с привлечением молодых специалистов.
Профсоюз требует повышения доплат за регулярную работу в ночное время, в выходные и праздничные дни для более чем 20 000 врачей, работающих в университетских клиниках. Также профсоюз требует повышения зарплат на 12,5 процента в течение года, ограничения вахтовой и посменной работы. Профсоюзы уверены, что необходимо принять срочные меры для того, «чтобы у передовой медицины было будущее».
Забастовку намерены поддержать в 23 университетских клиниках. Между тем, экстренную помощь пациентам будут оказывать, руководство клиник обязуется обеспечить экстренный кадровый состав. Несрочные операции будут отложены.
Кроме того, в профсоюзе заявили, что днем во вторник несколько тысяч врачей примут участие в центральном митинге в Ганновере.
В профсоюзе отмечают, что условия труда и зарплаты сотрудников этих клиник существенно отличаются от условий в других больницах, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Университетские клиники Германии — это крупнейшие центры, которые включают узкопрофильные больницы, лаборатории и научно-исследовательские институты. В таких клиниках делают сложнейшие операции, проводят исследования, разрабатывают новые технологии для диагностики болезней, а также готовят специалистов.
Между тем, в профсоюзах утверждают, что университетские клиники «отстают все больше и больше – как с точки зрения зарплат, так и с точки зрения условий труда». По данным издания, базовая зарплата врачей в университетских клиниках «примерно на 200–600 евро ниже, чем в муниципальных больницах». В связи с этим возникли сложности с привлечением молодых специалистов.
Профсоюз требует повышения доплат за регулярную работу в ночное время, в выходные и праздничные дни для более чем 20 000 врачей, работающих в университетских клиниках. Также профсоюз требует повышения зарплат на 12,5 процента в течение года, ограничения вахтовой и посменной работы. Профсоюзы уверены, что необходимо принять срочные меры для того, «чтобы у передовой медицины было будущее».
Забастовку намерены поддержать в 23 университетских клиниках. Между тем, экстренную помощь пациентам будут оказывать, руководство клиник обязуется обеспечить экстренный кадровый состав. Несрочные операции будут отложены.
Кроме того, в профсоюзе заявили, что днем во вторник несколько тысяч врачей примут участие в центральном митинге в Ганновере.
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