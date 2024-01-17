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В Словакии тысячи людей вышли на акции протеста против поправок к Уголовному кодексу
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В городах Словакии накануне прошли массовые антиправительственные акции.
Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против поправок к Уголовному кодексу. Реформа уголовного законодательства, которую предлагает провести кабмин, включает смягчение наказания по ряду экономических преступлений, а также упразднение специальной прокуратуры. Представители оппозиции, выступавшие на митингах, считают, что реформа негативно повлияет на расследование «политических дел», поправки в закон они назвали «мафиозными».
В Братиславе более 25 тысяч человек вышли на центральную площадь, сообщают местные издания. На митинге выступили спикеры из числа оппозиционных политиков и ряд известных личностей, пишет информационное агентство ТАСР.
Люди вышли с плакатами, призывающими снять поправку с обсуждения в парламенте. Собравшиеся требовали отправить в отставку правительство, «которое разрушает всё в Словакии», в том числе «справедливость, культуру и внешнюю политику».
В других крупных городах в акциях приняли участие от полутора до четырех тысяч человек.
Оппозиция намерена провести новые антиправительственные митинги по всей стране 25 января.
Тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против поправок к Уголовному кодексу. Реформа уголовного законодательства, которую предлагает провести кабмин, включает смягчение наказания по ряду экономических преступлений, а также упразднение специальной прокуратуры. Представители оппозиции, выступавшие на митингах, считают, что реформа негативно повлияет на расследование «политических дел», поправки в закон они назвали «мафиозными».
В Братиславе более 25 тысяч человек вышли на центральную площадь, сообщают местные издания. На митинге выступили спикеры из числа оппозиционных политиков и ряд известных личностей, пишет информационное агентство ТАСР.
Люди вышли с плакатами, призывающими снять поправку с обсуждения в парламенте. Собравшиеся требовали отправить в отставку правительство, «которое разрушает всё в Словакии», в том числе «справедливость, культуру и внешнюю политику».
В других крупных городах в акциях приняли участие от полутора до четырех тысяч человек.
Оппозиция намерена провести новые антиправительственные митинги по всей стране 25 января.
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