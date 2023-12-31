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В Германии фермеры, перекрывшие улицы на тракторах, объявили неделю протестов
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Фермеры по всей Германии намерены провести неделю масштабных антиправительственных протестов. Причиной массового недовольства стала отмена налоговых льгот и госсубсидий для сельского хозяйства, в том числе отмена льгот на дизель.
Очередная волна протестов началась в Германии накануне. По сообщениям в местных изданиях, на трассы выехали тысячи тракторов и заблокировали движение. В центр Берлина выдвинулись около шести сотен тракторов и другой сельхозтехники. Протестующие собрались утром в понедельник у Бранденбургских ворот. К ним присоединились дальнобойщики, водители автобусов и грузовиков, а также простые граждане, которые вышли в центр города с плакатами. Колонна спецтехники растянулась на несколько километров. Как пишет Berliner Zeitung, «пришло много людей, очень, очень много».
В Ассоциации немецких фермеров по итогам протестов заявили, что «это было успешное начало совместной недели действий». «Сегодня, имея около 100 000 тракторов по всей Германии, фермеры послали четкий сигнал федеральному правительству полностью отказаться от планов повышения налогов. Демонстрации прошли организованно. Поддержка нашего дела значительной частью населения сегодня также была отчетливо видна на улицах», — говорится в сообщении на сайте ассоциации.
Ожидается, что протесты продолжатся на этой неделе. Организаторы заявили, что хотят провести мирный демократический протест, однако предупредили, что передвижение на тракторах «неизбежно приведет к нарушению дорожного движения».
Журналисты Berliner Zeitung пишут, что прошедший митинг на тракторах — «это не обычные протесты и забастовки, которые заканчиваются обычными переговорами и обещаниями». «Это другое, более масштабное и опасное: народный гнев, который может разрушить государство», — пишет издание.
Кроме того, газета отмечает, что за акцией фермеров на этой неделе последует забастовка профсоюза машинистов.
Очередная волна протестов началась в Германии накануне. По сообщениям в местных изданиях, на трассы выехали тысячи тракторов и заблокировали движение. В центр Берлина выдвинулись около шести сотен тракторов и другой сельхозтехники. Протестующие собрались утром в понедельник у Бранденбургских ворот. К ним присоединились дальнобойщики, водители автобусов и грузовиков, а также простые граждане, которые вышли в центр города с плакатами. Колонна спецтехники растянулась на несколько километров. Как пишет Berliner Zeitung, «пришло много людей, очень, очень много».
В Ассоциации немецких фермеров по итогам протестов заявили, что «это было успешное начало совместной недели действий». «Сегодня, имея около 100 000 тракторов по всей Германии, фермеры послали четкий сигнал федеральному правительству полностью отказаться от планов повышения налогов. Демонстрации прошли организованно. Поддержка нашего дела значительной частью населения сегодня также была отчетливо видна на улицах», — говорится в сообщении на сайте ассоциации.
Ожидается, что протесты продолжатся на этой неделе. Организаторы заявили, что хотят провести мирный демократический протест, однако предупредили, что передвижение на тракторах «неизбежно приведет к нарушению дорожного движения».
Журналисты Berliner Zeitung пишут, что прошедший митинг на тракторах — «это не обычные протесты и забастовки, которые заканчиваются обычными переговорами и обещаниями». «Это другое, более масштабное и опасное: народный гнев, который может разрушить государство», — пишет издание.
Кроме того, газета отмечает, что за акцией фермеров на этой неделе последует забастовка профсоюза машинистов.
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