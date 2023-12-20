Телеканал оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ из-за клипа Баскова

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей телеканал «Точка ТВ» штраф 1 млн руб. по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних (Верховный суд признал некое «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России).В клипе суд увидел «коммуникативные признаки романтического межличностного отношения» между мужчинами. При этом клип транслировался днём и не имел маркировку 18+, а только 16+. Именно это и показалось суду пропагандой ЛГБТ.Суд установил, что «музыкальный видеоклип как рассказанная история отношений лирического героя (лица мужского пола) и лица мужского пола происходит на фоне атмосферы гедонизма и разврата, что реализуется преимущественно с помощью неоднократных сцен невербального чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского) в сексуальном контексте».Таким образом клип Николая Баскова, согласно решению суда, «содержит информацию (визуальную), отвечающую признакам демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений».