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Минюст направил в суд иск о признании «движения ЛГБТ» экстремистской организацией
Фото: Вечерние Ведомости
Минюст направил в суд иск о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией и ее запрете.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Приводим полное заявление министерства:
«В рамках реализации полномочий Минюста России в Верховный Суд Российской Федерации подано административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации. В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 № 114-ФЗ выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».
Судебное разбирательство назначено на 30 ноября в здании Верховного Суда.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Приводим полное заявление министерства:
«В рамках реализации полномочий Минюста России в Верховный Суд Российской Федерации подано административное исковое заявление о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации. В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, в соответствии со статьей 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 № 114-ФЗ выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».
Судебное разбирательство назначено на 30 ноября в здании Верховного Суда.
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