Возрастное ограничение 18+

Профсоюзы в Германии проводят серию забастовок по всей стране

18.49 Вторник, 21 ноября 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Германии проходят массовые забастовки сотрудников разных сфер.

О начале серии забастовок несколько дней назад заявили в одном из крупнейших профсоюзных объединений Verdi. Сообщается, что в акциях в эти дни принимают и примут участие «многие тысячи сотрудников» по всей стране.

«Факты свидетельствуют о драматической ситуации на госслужбе: вакансии, которые невозможно заполнить из-за плохих условий, нарастающий стресс – работники на пределе возможностей и больше не хотят принимать возрастающее давление», — говорится в заявлении профсоюзного объединения. Их главные требования — увеличить зарплаты на 10,5% (но не менее чем на 500 евро в месяц).

«Широта задействованных профессий показывает, насколько важна работа на государственной службе федеральных земель и чего не хватает, когда, например, сотрудники университетов, работники культуры, концертных залов и музеев, университетских клиник, береговая охрана, дорожные строители, преподаватели, работники спортивных площадок, социальные работники и многие другие перестают работать: тогда в общественной жизни мало что возможно. Ваш труд незаменим для общества», — говорится в заявлении.

Так, 21 ноября, по данным с сайта профсоюза, был объявлен днем действий молодежи. Акции прошли в Гамбурге, Дюссельдорфе, Вюрцбурге и Эрлангене. Студенты-стажеры, работающие в организациях и ведомствах, требуют постоянной занятости, заключения коллективного договора и достойной оплаты труда. «Приблизительно 300 000 студентов работают в тяжелых условиях. Низкая заработная плата, срочные контракты и неоплачиваемая сверхурочная работа являются для них частью повседневной жизни. Этот самый большой разрыв в оплате труда на государственной службе должен быть наконец закрыт», — говорят в профсоюзе.

В организации отмечают, что сегодня в госсекторе в Германии имеется более 300 000 незанятых вакансий, поэтому работодателям рекомендуют «серьезно относиться к требованиям молодежи». «Особенно во времена нехватки квалифицированных кадров работодатели должны делать все возможное, чтобы сохранить молодые таланты. А это возможно только при привлекательных условиях труда, в том числе в обучении», — отмечают в профсоюзе.

Среду, 22 ноября, профсоюз объявил днем «промышленной забастовки». Акции и митинги запланированы в нескольких городах, в том числе в Берлине и Гамбурге.

Напомним, на прошлой неделе 20-часовую забастовку провел национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn. Сотрудники требовали повысить зарплаты, а также сократить продолжительность рабочего времени для сменных сотрудников (с 38 до 35 часов в неделю) без снижения оплаты труда.

Добавим также, что на прошлой неделе в Италии крупнейшие профсоюзы провели забастовку в знак протеста против экономической и социальной политики правительства.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Прокуратура проверит «Кольцово» из-за отказа принять багаж семьи с ребенком после окончания регистрации
14 ноября 2023
В Екатеринбурге на базе ЦГБ №7 открылся Центр амбулаторной онкологической помощи
17 ноября 2023
В Екатеринбурге предложили сделать воздушный трамвай
16 ноября 2023
Свердловская область столкнулась с дефицитом дворников
13 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
19:35 Метель поставила Екатеринбург в рекордные пробки
19:27 В Верхней Пышме оценили первые дни работы новой транспортной схемы
19:16 Под утро на Самолётной эффектно сгорела баня
18:36 В Ревде повесили мемориальную доску на дом почётного ветерана
17:51 Власти Екатеринбурга хотят проверять особо охраняемые природные территории только после пяти жалоб горожан
16:54 Свердловские депутаты выступили против увеличения расходов на «Авиалесоохрану»
16:21 Свердловские спасатели продлили предупреждение о метелях до 22 ноября
16:07 Сенатора Высокинского предложили отозвать из Совфеда после упрека екатеринбуржцев в жадности
16:00 Из-за сильного снегопада в Нижних Сергах ограничили движение на трех трассах
15:47 Валерий Сухих: «Таланты есть в каждом уголке Пермского края»
15:00 В Екатеринбурге будут судить бывшую воспитательницу детсада, где повисла на шарфике малышка
14:31 Под Екатеринбургом Lifan насмерть сбил 61-летнего пешехода
13:57 В Краснотурьинске подтвердился случай кори
13:43 Ученые Пермского политеха предлагают экологичный способ утилизации загрязненных полимерных отходов
13:36 В Ивделе закрыли исправительную колонию №62
13:35 Культурная осень в Перми: рассказываем, как провести холодные вечера
13:02 В Екатеринбурге приостановили выпуск корпоративной газеты оборонного предприятия из-за иностранного соучредителя
12:37 В Екатеринбурге покажут экспонаты из «Эрмитажа»
11:59 В Асбесте родители пожаловались на отсутствие освещения у детсада
11:41 Два пожара с погибшими произошли в Горноуральском округе в минувшие выходные
11:00 Свердловский суд на 17 лет отправил за решетку задушившего двухлетнюю падчерицу уральца
10:59 Общественно-полезный труд убедил соликамца в необходимости заботы о ребенке
10:32 Глава СК заинтересовался ситуацией с издевательствами над девушкой с инвалидностью в Реже
10:09 Годовой прирост цен в Свердловской области достиг 6,48%
09:22 Прокуратура организовала проверку после сообщения о замерзающих жителях свердловского поселка Островное
Все новости
18:49 Профсоюзы в Германии проводят серию забастовок по всей стране
17:39 Путин заявил, что РФ увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана до тысячи
16:43 СМИ: в колонии найден мертвым экс-глава УСБ СКР
16:07 На Ближнем Востоке с начала эскалации погибли 50 журналистов и сотрудников СМИ
15:29 Экс-гендиректора «Зимней вишни» освободили от наказания
14:46 Нижегородский губернатор предложил запретить аборты во всех частных клиниках
13:05 СК: в Астрахани три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом
12:38 Омского министра, который предлагал фельдшеру ходить в туалет к соседям, отправили в отставку
11:52 В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года колонии за взятку
11:17 В Госдуме просят ФАС выяснить, почему резко подорожали презервативы
10:27 В Астраханской области 19 человек попали в больницу с отравлением наркотиками
20:01 В Беларуси назначили выборы в обе палаты парламента на 2024 год
19:20 Инфляция ускорилась в большинстве российских регионов из-за мяса и автомобилей
19:00 26 миллионов российских пенсионеров получают пенсии на банковские карты
18:33 Жители Нижнего Новгорода просят Бастрыкина спасти троллейбусное движение
17:54 Электро-Ладу Largus могут начать выпускать в первой половине 2024 года
16:09 Специалисты Роскачества посоветовали «утеплять» телефон на морозах
15:17 Силовики пришли сразу в три пермских министерства
14:44 В Минприроды РФ сообщили о задержании своего чиновника
13:30 Миллиард рублей выделят на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии
12:38 В Минэнерго рассказали об отключениях электричества в регионах России из-за урагана
12:03 Президентом Аргентины избрали анархо-капиталиста, обещавшего сжечь центральный банк
12:00 Самые высокие зарплаты в России на Чукотке, ЯНАО и Магаданской области
11:23 Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за непогоды и отсутствия света в 80 населенных пунктах
11:03 Скончался экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK