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Профсоюзы в Германии проводят серию забастовок по всей стране
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Германии проходят массовые забастовки сотрудников разных сфер.
О начале серии забастовок несколько дней назад заявили в одном из крупнейших профсоюзных объединений Verdi. Сообщается, что в акциях в эти дни принимают и примут участие «многие тысячи сотрудников» по всей стране.
«Факты свидетельствуют о драматической ситуации на госслужбе: вакансии, которые невозможно заполнить из-за плохих условий, нарастающий стресс – работники на пределе возможностей и больше не хотят принимать возрастающее давление», — говорится в заявлении профсоюзного объединения. Их главные требования — увеличить зарплаты на 10,5% (но не менее чем на 500 евро в месяц).
«Широта задействованных профессий показывает, насколько важна работа на государственной службе федеральных земель и чего не хватает, когда, например, сотрудники университетов, работники культуры, концертных залов и музеев, университетских клиник, береговая охрана, дорожные строители, преподаватели, работники спортивных площадок, социальные работники и многие другие перестают работать: тогда в общественной жизни мало что возможно. Ваш труд незаменим для общества», — говорится в заявлении.
Так, 21 ноября, по данным с сайта профсоюза, был объявлен днем действий молодежи. Акции прошли в Гамбурге, Дюссельдорфе, Вюрцбурге и Эрлангене. Студенты-стажеры, работающие в организациях и ведомствах, требуют постоянной занятости, заключения коллективного договора и достойной оплаты труда. «Приблизительно 300 000 студентов работают в тяжелых условиях. Низкая заработная плата, срочные контракты и неоплачиваемая сверхурочная работа являются для них частью повседневной жизни. Этот самый большой разрыв в оплате труда на государственной службе должен быть наконец закрыт», — говорят в профсоюзе.
В организации отмечают, что сегодня в госсекторе в Германии имеется более 300 000 незанятых вакансий, поэтому работодателям рекомендуют «серьезно относиться к требованиям молодежи». «Особенно во времена нехватки квалифицированных кадров работодатели должны делать все возможное, чтобы сохранить молодые таланты. А это возможно только при привлекательных условиях труда, в том числе в обучении», — отмечают в профсоюзе.
Среду, 22 ноября, профсоюз объявил днем «промышленной забастовки». Акции и митинги запланированы в нескольких городах, в том числе в Берлине и Гамбурге.
Напомним, на прошлой неделе 20-часовую забастовку провел национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn. Сотрудники требовали повысить зарплаты, а также сократить продолжительность рабочего времени для сменных сотрудников (с 38 до 35 часов в неделю) без снижения оплаты труда.
Добавим также, что на прошлой неделе в Италии крупнейшие профсоюзы провели забастовку в знак протеста против экономической и социальной политики правительства.
О начале серии забастовок несколько дней назад заявили в одном из крупнейших профсоюзных объединений Verdi. Сообщается, что в акциях в эти дни принимают и примут участие «многие тысячи сотрудников» по всей стране.
«Факты свидетельствуют о драматической ситуации на госслужбе: вакансии, которые невозможно заполнить из-за плохих условий, нарастающий стресс – работники на пределе возможностей и больше не хотят принимать возрастающее давление», — говорится в заявлении профсоюзного объединения. Их главные требования — увеличить зарплаты на 10,5% (но не менее чем на 500 евро в месяц).
«Широта задействованных профессий показывает, насколько важна работа на государственной службе федеральных земель и чего не хватает, когда, например, сотрудники университетов, работники культуры, концертных залов и музеев, университетских клиник, береговая охрана, дорожные строители, преподаватели, работники спортивных площадок, социальные работники и многие другие перестают работать: тогда в общественной жизни мало что возможно. Ваш труд незаменим для общества», — говорится в заявлении.
Так, 21 ноября, по данным с сайта профсоюза, был объявлен днем действий молодежи. Акции прошли в Гамбурге, Дюссельдорфе, Вюрцбурге и Эрлангене. Студенты-стажеры, работающие в организациях и ведомствах, требуют постоянной занятости, заключения коллективного договора и достойной оплаты труда. «Приблизительно 300 000 студентов работают в тяжелых условиях. Низкая заработная плата, срочные контракты и неоплачиваемая сверхурочная работа являются для них частью повседневной жизни. Этот самый большой разрыв в оплате труда на государственной службе должен быть наконец закрыт», — говорят в профсоюзе.
В организации отмечают, что сегодня в госсекторе в Германии имеется более 300 000 незанятых вакансий, поэтому работодателям рекомендуют «серьезно относиться к требованиям молодежи». «Особенно во времена нехватки квалифицированных кадров работодатели должны делать все возможное, чтобы сохранить молодые таланты. А это возможно только при привлекательных условиях труда, в том числе в обучении», — отмечают в профсоюзе.
Среду, 22 ноября, профсоюз объявил днем «промышленной забастовки». Акции и митинги запланированы в нескольких городах, в том числе в Берлине и Гамбурге.
Напомним, на прошлой неделе 20-часовую забастовку провел национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn. Сотрудники требовали повысить зарплаты, а также сократить продолжительность рабочего времени для сменных сотрудников (с 38 до 35 часов в неделю) без снижения оплаты труда.
Добавим также, что на прошлой неделе в Италии крупнейшие профсоюзы провели забастовку в знак протеста против экономической и социальной политики правительства.
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