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В Италии крупнейшие профсоюзы проводят забастовку

16.46 Пятница, 17 ноября 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Италии крупнейшие профсоюзы проводят забастовку в знак протеста против экономической и социальной политики правительства.

Всеобщая итальянская конфедерация труда и Итальянский союз труда выступают против принятия бюджета Италии, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте. Закон о бюджете «не останавливает резкое обнищание мужчин и женщин, работающих, пенсионеров и не предлагает будущего молодым людям», говорят в профсоюзах, выступая за разработку «неотложных» экономических и социальных мер. Активисты отмечают, что Италия — единственная европейская страна, «где последние 30 лет наблюдается снижение уровня заработной платы».

В пятницу люди оставили рабочие места и вышли на улицы с требованием «поднять заработную плату и расширить права». К восьмичасовой забастовке на национальном уровне присоединились работники государственного сектора, школ, университетов, здравоохранения и почты, пишет издание La Stampa.

Массовую забастовку проводят работники общественного транспорта, однако профильное министерство отказало им в восьмичасовой акции и разрешило прекратить работу только на четыре часа, с 9 до 13 часов. Речь идет о городском транспорте, метро, а также поездах и морском транспорте. Пожарная служба также бастует до 13 часов, пишет издание.

Шествие провели студенты, они собрались у станции метро, некоторые из них зажгли дымовые шашки. Молодые люди выступают против образовательной реформы, в том числе против сокращения срока обучения по техническим специальностям.

«Мы здесь, потому что представляем большинство этой страны, тех, кто платит налоги и держит страну на ногах работой и кого сегодня не слушает правительство: таким образом, правительство ведет страну к краху, и мы не позволим это <...> Мы — те, кто платит зарплату политикам и правительству из наших налогов», — цитирует издание генсекретаря Всеобщей итальянской конфедерации труда Маурицио Ландини. По его словам, «право на забастовку включено в Конституцию, значит, это право каждого гражданина».

Акции проходят в крупных городах Италии. Главный митинг прошел в центре Рима на площади Пьяцца-дель-Пополо.

В профсоюзах говорят, что сегодня был первый день забастовок. Они намерены провести более 100 демонстраций на 58 площадях в ближайшее время.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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