Возрастное ограничение 18+
Профсоюз: в Берлине на акциях протеста пострадали 65 полицейских
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Берлине на пропалестинских акциях протеста, которые прошли минувшей ночью, пострадали не менее 65 полицейских.
Об этом в соцсетях сообщил профсоюз берлинской полиции. По данным профсоюза, сотрудники пострадали в результате беспорядков, «бросания камней и пиротехнических средств, а также физического насилия».
Сообщается, что всего за два дня митингов пострадали более 80 сотрудников полиции.
Многотысячные демонстрации прошли минувшей ночью в нескольких странах. В Вашингтоне протестующие прорвались в одно из зданий Капитолия.
Об этом в соцсетях сообщил профсоюз берлинской полиции. По данным профсоюза, сотрудники пострадали в результате беспорядков, «бросания камней и пиротехнических средств, а также физического насилия».
Сообщается, что всего за два дня митингов пострадали более 80 сотрудников полиции.
Многотысячные демонстрации прошли минувшей ночью в нескольких странах. В Вашингтоне протестующие прорвались в одно из зданий Капитолия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В центре Екатеринбурга легковушка столкнулась с трамваем
14 октября 2023
14 октября 2023
Полицейские Красноуфимска спасли 10 человек из ночного пожара
13 октября 2023
13 октября 2023
В Екатеринбурге после ДТП загорелись машина и овощной ларек
19 октября 2023
19 октября 2023
Mercedes снес на Плотинке в Екатеринбурге забор и слетел с моста
11 октября 2023
11 октября 2023