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В Вашингтоне на акциях протеста задержаны сотни человек
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Новая волна массовых протестов с требованием прекратить огонь на Ближнем Востоке прошла в нескольких городах.
Тысячи демонстрантов с плакатами и флагами вышли на улицы Афин, Гааги, Праги, Аммана, Бейрута и др.
В США пропалестинские протестующие прорвались в одно из зданий Капитолия, сообщает телеканал FoxNews. По данным СМИ, десятки человек смогли попасть на первый и второй этаж холла. Их задержала полиция и охрана здания, остальных оттеснили с улиц. Сообщается, что задержанных у здания конгресса США увезли на трех полицейских автобусах.
Организация Jewish Voice for peace утверждает, что в Вашингтоне в протестах с требованием прекращения огня приняли участие 10 тысяч человек, 500 из них арестованы, говорится в соцсетях организации.
Тысячи демонстрантов с плакатами и флагами вышли на улицы Афин, Гааги, Праги, Аммана, Бейрута и др.
В США пропалестинские протестующие прорвались в одно из зданий Капитолия, сообщает телеканал FoxNews. По данным СМИ, десятки человек смогли попасть на первый и второй этаж холла. Их задержала полиция и охрана здания, остальных оттеснили с улиц. Сообщается, что задержанных у здания конгресса США увезли на трех полицейских автобусах.
Организация Jewish Voice for peace утверждает, что в Вашингтоне в протестах с требованием прекращения огня приняли участие 10 тысяч человек, 500 из них арестованы, говорится в соцсетях организации.
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