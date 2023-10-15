В Вашингтоне на акциях протеста задержаны сотни человек

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Новая волна массовых протестов с требованием прекратить огонь на Ближнем Востоке прошла в нескольких городах.Тысячи демонстрантов с плакатами и флагами вышли на улицы Афин, Гааги, Праги, Аммана, Бейрута и др.В США пропалестинские протестующие прорвались в одно из зданий Капитолия, сообщает телеканал FoxNews. По данным СМИ, десятки человек смогли попасть на первый и второй этаж холла. Их задержала полиция и охрана здания, остальных оттеснили с улиц. Сообщается, что задержанных у здания конгресса США увезли на трех полицейских автобусах.Организация Jewish Voice for peace утверждает, что в Вашингтоне в протестах с требованием прекращения огня приняли участие 10 тысяч человек, 500 из них арестованы, говорится в соцсетях организации.