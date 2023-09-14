Возрастное ограничение 18+
В регионы РФ возвращают масочный режим
Фото: Вечерние Ведомости
В нескольких регионах России власти возвращают масочный режим.
Пока эта мера носит, в основном, рекомендательный характер и касается учреждений здравоохранения, поликлиник и больниц. Маски возвращают на фоне всплеска заболеваемости ковидом и ОРВИ.
По информации «Коммерсанта», обязательный или рекомендательный масочный режим вводят в организациях здравоохранения Тульской области, Пермского края, Саратовской области (для медперсонала больниц), Тюмени и др. В Псковской области власти намерены вернуть в больницы региона «обязательное ношение индивидуальных средств защиты». В ХМАО также хотят вернуть масочный режим во все больницы и уже ввели «входной фильтр» для пациентов и посетителей (измерение температуры, обработка рук).
О масочном режиме в некоторых больницах Москвы пишут местные жители. В Санкт-Петербурге, по данным издания, действует «лишь одно антикоронавирусное ограничение» — в конце августа власти продлили запрет на проведение митингов, демонстраций, пикетов и других публичных мероприятий без согласования.
Напомним, 16 сентября в Доме правительства России ввели обязательный масочный режим «из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19». «На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим», — сообщили в пресс-службе кабмина. Также там напомнили о важности использования антисептиков для рук.
Добавим, что, по данным оперативного штаба, в России заболеваемость COVID-19 за неделю с 11 по 17 сентября выросла на 48%. При этом накануне в Роспотребнадзоре заявили, что в России пока не планируется вводить ограничительные меры из-за коронавируса.
Пока эта мера носит, в основном, рекомендательный характер и касается учреждений здравоохранения, поликлиник и больниц. Маски возвращают на фоне всплеска заболеваемости ковидом и ОРВИ.
По информации «Коммерсанта», обязательный или рекомендательный масочный режим вводят в организациях здравоохранения Тульской области, Пермского края, Саратовской области (для медперсонала больниц), Тюмени и др. В Псковской области власти намерены вернуть в больницы региона «обязательное ношение индивидуальных средств защиты». В ХМАО также хотят вернуть масочный режим во все больницы и уже ввели «входной фильтр» для пациентов и посетителей (измерение температуры, обработка рук).
О масочном режиме в некоторых больницах Москвы пишут местные жители. В Санкт-Петербурге, по данным издания, действует «лишь одно антикоронавирусное ограничение» — в конце августа власти продлили запрет на проведение митингов, демонстраций, пикетов и других публичных мероприятий без согласования.
Напомним, 16 сентября в Доме правительства России ввели обязательный масочный режим «из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19». «На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим», — сообщили в пресс-службе кабмина. Также там напомнили о важности использования антисептиков для рук.
Добавим, что, по данным оперативного штаба, в России заболеваемость COVID-19 за неделю с 11 по 17 сентября выросла на 48%. При этом накануне в Роспотребнадзоре заявили, что в России пока не планируется вводить ограничительные меры из-за коронавируса.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В свердловских лесах вновь вспыхнули пожары
16 сентября 2023
16 сентября 2023
Следователи Лесного расследуют смерть ребёнка
18 сентября 2023
18 сентября 2023
За неделю более 40 тысяч свердловчан заболели ОРВИ
18 сентября 2023
18 сентября 2023