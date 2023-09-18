Возрастное ограничение 18+
Заболеваемость ковидом в РФ за неделю выросла на 48%
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В России заболеваемость COVID-19 за неделю с 11 по 17 сентября выросла на 48%.
Об этом сообщили в оперативном штабе.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,2 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 48,0%», — говорится в сообщении.
Заболеваемость увеличилась в 70 регионах, причем в 13 регионах заболеваемость выше, чем средний показатель по стране. Кроме того, в 42 субъектах увеличилось число госпитализаций.
За минувшую неделю в регионах подтверждено 14 летальных исходов.
Лидером по числу заражений за минувшую неделю стала Москва (4617 случаев), Санкт-Петербург (1130). Далее идут Башкортостан (320), Чувашия (312) и Свердловская область (310). В Свердловской области зафиксированы два летальных исхода.
Об этом сообщили в оперативном штабе.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,2 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 48,0%», — говорится в сообщении.
Заболеваемость увеличилась в 70 регионах, причем в 13 регионах заболеваемость выше, чем средний показатель по стране. Кроме того, в 42 субъектах увеличилось число госпитализаций.
За минувшую неделю в регионах подтверждено 14 летальных исходов.
Лидером по числу заражений за минувшую неделю стала Москва (4617 случаев), Санкт-Петербург (1130). Далее идут Башкортостан (320), Чувашия (312) и Свердловская область (310). В Свердловской области зафиксированы два летальных исхода.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
За неделю более 40 тысяч свердловчан заболели ОРВИ
18 сентября 2023
18 сентября 2023
В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ
11 сентября 2023
11 сентября 2023