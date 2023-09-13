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В Армении оппозиция призвала к новым протестам на фоне обострения ситуации в Карабахе
Фото: Вечерние Ведомости
Оппозиция в Армении призвала в среду вечером провести новый митинг на площади Республики.
Об этом в соцсетях заявил руководитель оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян. По его словам, ситуация в Карабахе — это «следствие политики Пашиняна». Оппозиция считает, что в Армении требуется смена власти и формирование нового правительства.
Накануне в Ереване прошли массовые акции протеста. По данным Минздрава Армении, в ожесточенных стычках пострадали более 30 человек, 16 из них — полицейские. Протестующие попытались взять штурмом здание правительства.
К утру ситуация спокойная, охрана правительственных зданий усилена, проезд к посольству России разблокирован, пишут местные СМИ.
Во вторник в Минобороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе.
Об этом в соцсетях заявил руководитель оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян. По его словам, ситуация в Карабахе — это «следствие политики Пашиняна». Оппозиция считает, что в Армении требуется смена власти и формирование нового правительства.
Накануне в Ереване прошли массовые акции протеста. По данным Минздрава Армении, в ожесточенных стычках пострадали более 30 человек, 16 из них — полицейские. Протестующие попытались взять штурмом здание правительства.
К утру ситуация спокойная, охрана правительственных зданий усилена, проезд к посольству России разблокирован, пишут местные СМИ.
Во вторник в Минобороны Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе.
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