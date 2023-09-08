Хинштейн заявил о возможной блокировке WhatsApp

«Если What’s App, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки. Сомневаться в антироссийском характере этих каналов — не приходится, поскольку WA принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями», - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Алиса Левина © Вечерние ведомости