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Хинштейн заявил о возможной блокировке WhatsApp
Глава комитет Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что разделяет позицию депутата Горелкина, который ранее сегодня говорил о возмодной блокировке WhatsApp.
Напомним, после признания компании Meta экстремистской и запрещенной в России, доступ к социальным сетям Facebook и Instagram был заблокирован. Однако мессенджер WhatsApp, популярный у россиян, это не не коснулось.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Если What’s App, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки. Сомневаться в антироссийском характере этих каналов — не приходится, поскольку WA принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями», - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Напомним, после признания компании Meta экстремистской и запрещенной в России, доступ к социальным сетям Facebook и Instagram был заблокирован. Однако мессенджер WhatsApp, популярный у россиян, это не не коснулось.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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