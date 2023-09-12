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В Госдуме заявили, что могут пересмотреть разрешение на работу мессенджера WhatsApp в России
После того как в WhatsApp появились функции создания каналов, в Госдуме заявили, что мессенджер может быть запрещен в России. Впрямую о запрете не говорится, однако ранее социальные сети компании Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) уже были заблокированы.
«По поводу каналов в WhatsApp я уже высказывался. Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», – заявил депутат Госдумы Горелкин.
Ранее в WhatsApp заявили о новой возможности создавать каналы, как у Telegram. Однако пока это недоступно для большинства пользователей.
Напомним, что соцсети Meta* – Фейсбук и Инстаграм были запрещены ещё в 2022 году в России, однако мессенджер WhatsApp заблокирован не был. Тогда чиновники ссылались, что информация там носит личный характер.
*Компания Meta признана экстремисткой, ее деятельность в России запрещена.
«По поводу каналов в WhatsApp я уже высказывался. Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», – заявил депутат Госдумы Горелкин.
Ранее в WhatsApp заявили о новой возможности создавать каналы, как у Telegram. Однако пока это недоступно для большинства пользователей.
Напомним, что соцсети Meta* – Фейсбук и Инстаграм были запрещены ещё в 2022 году в России, однако мессенджер WhatsApp заблокирован не был. Тогда чиновники ссылались, что информация там носит личный характер.
*Компания Meta признана экстремисткой, ее деятельность в России запрещена.
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