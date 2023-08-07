В Эквадоре после митинга застрелили кандидата в президенты, девять человек ранены

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Эквадоре в четверг был застрелен кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо.По информации в местных СМИ, в политика стреляли, когда он сел в машину после митинга. Ранения получили еще девять человек, в том числе кандидат в депутаты национального собрания и двое сотрудников полиции.Вильявисенсьо от полученных ранений скончался. Сообщается, что было совершено несколько выстрелов в голову.По данным El Universo, стрелявших было несколько. Полиция задержала одного подозреваемого. После полученных во время перестрелки ранений он скончался, сообщила генеральная прокуратура страны.Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил, что шокирован известием об убийстве. Он пообещал, что преступление не останется безнаказанным.59-летний Вильявисенсьо боролся с коррупцией, недавно он заявлял об угрозах в свой адрес.Выборы в Эквадоре пройдут 20 августа.