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В Польше прошел крупнейший за последние десятилетия марш оппозиции
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Варшаве в минувшее воскресенье прошел марш оппозиции. Организаторы заявили, что на улицы столицы вышли полмиллиона человек.
В марше приняли участие жители города, активисты, политики от оппозиционных парламентских партий. Люди вышли в знак протеста против действующего правительства перед предстоящими выборами, которые запланированы на осень. Тысячи людей собрались в полдень и прошли по центральным улицам с плакатами и антиправительственными лозунгами.
Перед собравшимися выступали активисты и политики, в том числе мэр города Рафал Тшасковски и экс-президент Польши, первый руководитель профсоюза «Солидарность» Лех Валенса.
«Сотни тысяч польских женщин и мужчин решительно и последовательно хотят перемен. Восстановления верховенства права, самоуправления, гражданственности», — написал в соцсетях депутат от левого блока Томаш Трела.
«Плохие парни у власти (...) будут привлечены к ответственности, скидок не будет», — заявил на митинге организатор протеста Дональд Туск, лидер польской оппозиции, глава «Гражданской платформы» (либерально-консервативная политическая партия Польши, основанная в 2001 году), бывший глава Европейской комиссии.
Акция планировалась с середины апреля. В обращении к гражданам, призывая людей выходить на улицы, Туск заявлял, что этот марш — «против высоких цен, воровства и лжи, за свободные выборы и демократическую, европейскую Польшу», пишет Rzeczpospolita. По данным издания, к акции присоединились еще несколько городов Польши.
Марш был организован в годовщину выборов 4 июня 1989 года.
В марше приняли участие жители города, активисты, политики от оппозиционных парламентских партий. Люди вышли в знак протеста против действующего правительства перед предстоящими выборами, которые запланированы на осень. Тысячи людей собрались в полдень и прошли по центральным улицам с плакатами и антиправительственными лозунгами.
Перед собравшимися выступали активисты и политики, в том числе мэр города Рафал Тшасковски и экс-президент Польши, первый руководитель профсоюза «Солидарность» Лех Валенса.
«Сотни тысяч польских женщин и мужчин решительно и последовательно хотят перемен. Восстановления верховенства права, самоуправления, гражданственности», — написал в соцсетях депутат от левого блока Томаш Трела.
«Плохие парни у власти (...) будут привлечены к ответственности, скидок не будет», — заявил на митинге организатор протеста Дональд Туск, лидер польской оппозиции, глава «Гражданской платформы» (либерально-консервативная политическая партия Польши, основанная в 2001 году), бывший глава Европейской комиссии.
Акция планировалась с середины апреля. В обращении к гражданам, призывая людей выходить на улицы, Туск заявлял, что этот марш — «против высоких цен, воровства и лжи, за свободные выборы и демократическую, европейскую Польшу», пишет Rzeczpospolita. По данным издания, к акции присоединились еще несколько городов Польши.
Марш был организован в годовщину выборов 4 июня 1989 года.
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