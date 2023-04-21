Навальный сообщил о возбуждении на него дела о терроризме. Теперь ему грозит пожизненный срок

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий сейчас срок во владимирской колонии, сообщил, что в отдельное производство выделили дело о терроризме, возбуждённое против него.Навальный сообщил об этом на заседании Басманного суда, где проходило заседание по другому его делу – в котором Навальный оспаривает ограничение его в сроках ознакомления с материалами дела о создании экстремистского сообщества.Навальный, сказал, что по этому делу ему грозит срок до 30 лет колонии. «Кроме того, следователь сообщил мне, что отдельно выделено дело о терроризме: якобы, сидя в тюрьме, я совершаю теракты. И дело будет рассматривать военный суд. Там мне грозит уже пожизненное», — отметил политик.Алексей Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Изначально он отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове Владимирской области, но после вступления в силу приговора по другому его делу, о мошенничестве в особо крупном размере, его этапировали в колонию строгого режима в поселке Мелехово той же Владимирской области.В сентябре 2021 года против Навального и его соратников завели уголовное дело по части 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) и по части 2 статьи 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе). В октябре 2022 года стало известно, что на Навального возбудили ещё одно дело – о призывах к террористической деятельности (часть 2 ст. 205.2 УК РФ) и реабилитации нацизма (часть 2 статьи 354.1 УК РФ).