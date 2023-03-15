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Число задержанных на акциях протеста во Франции выросло до 287
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Во Франции число задержанных на акциях протеста против пенсионной реформы выросло до 287, из них 234 — в Париже, пишет Le Parisien.
В понедельник вечером митинги и шествия продолжились в нескольких городах. В них приняли участие, в основном, молодые люди. В Париже было несколько очагов столкновения протестующих с полицией. Сообщается, что сотни людей прошли по центральным улицам, поджигая и переворачивая мусорные баки. За ними следовали полицейские на мотоциклах.
После того, как в соцсетях появились кадры жестоких столкновений с силовиками, некоторые депутаты обратили внимание на проблему полицейского насилия к протестующим. Депутат левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Антуан Леоман, комментируя кадры с избиением демонстрантов дубинками, заявил, что это «образы, достойные худших авторитарных режимов», пишет издание. Депутат той же партии Ракель Гарридо написала в соцсетях, что «протестующий лежит на земле после сильного удара полицейского», она обратилась к министру внутренних дел с просьбой «остановить резню».
В профсоюзах обратили внимание на то, что угрозам и жестокому обращению подверглись, в том числе, журналисты, выполняющие свою работу на акциях протеста.
Демонстранты вышли на улицы после того, как в понедельник в нацсобрании Франции был отклонен вотум недоверия правительству в связи с принятой скандальной пенсионной реформой.
В понедельник вечером митинги и шествия продолжились в нескольких городах. В них приняли участие, в основном, молодые люди. В Париже было несколько очагов столкновения протестующих с полицией. Сообщается, что сотни людей прошли по центральным улицам, поджигая и переворачивая мусорные баки. За ними следовали полицейские на мотоциклах.
После того, как в соцсетях появились кадры жестоких столкновений с силовиками, некоторые депутаты обратили внимание на проблему полицейского насилия к протестующим. Депутат левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) Антуан Леоман, комментируя кадры с избиением демонстрантов дубинками, заявил, что это «образы, достойные худших авторитарных режимов», пишет издание. Депутат той же партии Ракель Гарридо написала в соцсетях, что «протестующий лежит на земле после сильного удара полицейского», она обратилась к министру внутренних дел с просьбой «остановить резню».
В профсоюзах обратили внимание на то, что угрозам и жестокому обращению подверглись, в том числе, журналисты, выполняющие свою работу на акциях протеста.
Демонстранты вышли на улицы после того, как в понедельник в нацсобрании Франции был отклонен вотум недоверия правительству в связи с принятой скандальной пенсионной реформой.
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