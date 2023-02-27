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У парламента Грузии проходит протестная акция против закона об иноагентах
Россия и мир
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Этим утром грузинская оппозиция вышла к зданию парламента страны в центре Тбилиси. Участники акции выступают против проекта закона об иностранных агентов, который сейчас находится на рассмотрении.
Протесты в Грузии у здания высшего законодательного органа проходят с прошлом недели, сообщает Sputnik.
Издание пишет, что силы полиции охраняют все въезды и выезды у парламента и не позволяют митингующих блокировать дорогу автомобилям с депутатами. Утверждается, что уже было несколько стычек между участниками акции и силовиками.
Авторами законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» выступили депутаты, основавшие общественное движение «Сила народа». Ранее они покинули ряды правящей партии «Грузинская мечта», оставшись при этом в составе парламентского большинства.
Протесты в Грузии у здания высшего законодательного органа проходят с прошлом недели, сообщает Sputnik.
Издание пишет, что силы полиции охраняют все въезды и выезды у парламента и не позволяют митингующих блокировать дорогу автомобилям с депутатами. Утверждается, что уже было несколько стычек между участниками акции и силовиками.
Авторами законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» выступили депутаты, основавшие общественное движение «Сила народа». Ранее они покинули ряды правящей партии «Грузинская мечта», оставшись при этом в составе парламентского большинства.
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