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В США сотрудники Google вышли на митинги в поддержку уволенных коллег и против низких зарплат
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На этой неделе в США сотрудники Google вышли на митинги в поддержку недавно уволенных работников, а также «против мизерных зарплат», пишет Bloomberg.
В четверг акция протеста состоялась возле корпоративных офисов Google в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 50 сотрудников. По данным издания, акция в Нью-Йорке «началась сразу после того, как материнская компания Alphabet Inc. сообщила о результатах за четвертый квартал, включая прибыль в размере 13,6 млрд долларов». Участники митинга заявили, что в свете этой информации недавное массовое увольнение сотрудников нельзя назвать обоснованным.
В среду митинг прошел в штаб-квартире Google в Маунтин-Вью в Калифорнии. В ней приняли участие десятки субподрядчиков компании, они выступили против «мизерной заработной платы и отсутствия льгот». По данным издания, в задачи таких работников входит «просмотр контента для обучения алгоритмов компании на базе искусственного интеллекта, а также просмотр клипов YouTube и поиск в рекламе оскорбительных или конфиденциальных материалов».
Митинги прошли после того, как компания объявила о самом большом сокращении в своей истории — 12 000 должностей (это 6% от числа всех работников), пишет издание.
Обе демонстрации были организованы профсоюзом Alphabet Workers Union.
В четверг акция протеста состоялась возле корпоративных офисов Google в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 50 сотрудников. По данным издания, акция в Нью-Йорке «началась сразу после того, как материнская компания Alphabet Inc. сообщила о результатах за четвертый квартал, включая прибыль в размере 13,6 млрд долларов». Участники митинга заявили, что в свете этой информации недавное массовое увольнение сотрудников нельзя назвать обоснованным.
В среду митинг прошел в штаб-квартире Google в Маунтин-Вью в Калифорнии. В ней приняли участие десятки субподрядчиков компании, они выступили против «мизерной заработной платы и отсутствия льгот». По данным издания, в задачи таких работников входит «просмотр контента для обучения алгоритмов компании на базе искусственного интеллекта, а также просмотр клипов YouTube и поиск в рекламе оскорбительных или конфиденциальных материалов».
Митинги прошли после того, как компания объявила о самом большом сокращении в своей истории — 12 000 должностей (это 6% от числа всех работников), пишет издание.
Обе демонстрации были организованы профсоюзом Alphabet Workers Union.
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