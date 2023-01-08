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Первого президента Башкортостана Рахимова похоронят 13 января на мусульманском кладбище Уфы
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Первого президента Башкортостана Муртазу Рахимова похоронят 13 января на мусульманском кладбище Уфы, сообщила пресс-служба главы республики.
«Прощание с Муртазой Рахимовым состоится в Уфе 13 января в Государственном концертном зале «Башкортостан». С 9:00 до 12:00 проститься с первым Президентом республики смогут все желающие. В 12:00 начнётся траурный митинг. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения, а также телеканалов «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» с 11:00. Похороны Муртазы Рахимова пройдут на мусульманском кладбище Уфы», — говорится в сообщении.
Общественный порядок и безопасность во время траурных мероприятий будет обеспечивать МВД.
Организацию похорон обсудили 12 января на специально созданной госкомиссии. Соответствующий указ главы республики был подписан накануне. Также на заседании комиссии глава Башкортостана Радий Хабиров дал поручение правительству и Государственному Собранию региона внести предложения по увековечению памяти Рахимова.
Первый президент республики Муртаза Рахимов скончался 11 января на 89-м году жизни.
«Прощание с Муртазой Рахимовым состоится в Уфе 13 января в Государственном концертном зале «Башкортостан». С 9:00 до 12:00 проститься с первым Президентом республики смогут все желающие. В 12:00 начнётся траурный митинг. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения, а также телеканалов «Башкортостан 24» и «Вся Уфа» с 11:00. Похороны Муртазы Рахимова пройдут на мусульманском кладбище Уфы», — говорится в сообщении.
Общественный порядок и безопасность во время траурных мероприятий будет обеспечивать МВД.
Организацию похорон обсудили 12 января на специально созданной госкомиссии. Соответствующий указ главы республики был подписан накануне. Также на заседании комиссии глава Башкортостана Радий Хабиров дал поручение правительству и Государственному Собранию региона внести предложения по увековечению памяти Рахимова.
Первый президент республики Муртаза Рахимов скончался 11 января на 89-м году жизни.
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